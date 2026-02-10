Китайский шестиколесный внедорожник прошел испытания в Антарктиде

Китайский шестиколесный внедорожник «Снежный барс» успешно прошел испытания в условиях Антарктиды, передает ТАСС.
По данным агентства Синьхуа, автомобиль преодолел 10 тыс. км в экстремальных условиях без единой поломки, что стало важным достижением для китайских исследователей.
Сунь Пэн, отвечающий за полевые испытания, отметил: «Снежный барс развивает скорость до 28 км/ч на рыхлом снегу и до 42 км/ч на слежавшемся, что значительно превосходит показатели обычных антарктических гусеничных машин, которые разгоняются до 15 км/ч». Кроме того, вездеход способен ехать по льду со скоростью до 65 км/ч, а его максимальный запас хода с полным баком составляет около 700 км.
Испытания проводились 42-й антарктической экспедиционной группой КНР, которая отправилась на ледяной континент из Шанхая 1 ноября 2025 года. В рамках миссии китайские исследователи тестируют не только новый транспорт, но и целый ряд передовых технологий и оборудования для работы в экстремальном климате.
