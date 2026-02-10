СМИ: Работники «Почты России» начали массово увольняться из-за низких зарплат

«Царьград»: «Почта России» может потерять 60 тыс. работников из-за низких зарплат

Tекст: Вера Басилая

«Почта России» может столкнуться с серьезной нехваткой сотрудников из-за низких зарплат и высокой нагрузки, пишет «Царьград».

Только с начала этого года компанию покинули около 5 тыс. работников – это операторы, почтальоны и начальники отделений. Основная причина увольнений – несоответствие уровня зарплат объему работы.

По словам сотрудников, их вынуждают заниматься продажей продуктов и выполнять жесткие планы, но обещанные премии часто не выплачиваются. Средний доход в регионах составляет 25 тыс. рублей, а в селах – всего 18-19 тыс. рублей. В Москве почтальон зарабатывает не более 30 тыс. рублей.

В результате в регионах наблюдаются закрытия отделений или переход на сокращенный график, а сроки доставки писем и посылок увеличиваются. По прогнозу Совета Федерации, к 2026 году «Почта России» может потерять еще 60 тыс. сотрудников. Несмотря на это, руководство компании заявляет, что текучесть кадров не выходит за рамки нормы и ситуация находится под контролем.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила «Почту России» о возможном «бегстве» сотрудников.

В декабре сообщалось, что за последние 11 месяцев текучесть кадров в компании составила 32,9%, что является одним из самых низких показателей в отрасли.

В Торгово-промышленной палате России предложили рассмотреть возможность частичной приватизации «Почты России».