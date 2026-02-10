Лыжник Коростелев не прошел квалификацию спринта на Олимпиаде в Италии

Лыжник Коростелев не прошел квалификацию в спринте на Олимпиаде

Tекст: Мария Иванова

Лыжник Савелий Коростелев, выступая в нейтральном статусе, не сумел пробиться в четвертьфинал спринта классическим стилем на Олимпиаде в Италии, передает ТАСС.

Он занял 35-е место, уступив лидеру – норвежцу Йоханнесу Клебо – более 12 секунд. В следующий раунд прошли только 30 сильнейших спортсменов.

Соревнования проходят в итальянском Тезеро, где борьба за выход в финальные стадии остается напряженной. Победу в квалификации одержал Клебо, показав результат три минуты семь целых 37 сотых секунды. Коростелев отстал от него на 12,51 секунды, что не позволило ему продолжить выступление.

Четвертьфинальные заезды начнутся в 14.20 по московскому времени.

Ранее аналогичным образом завершила отбор и российская лыжница Дарья Непряева, не сумев пройти квалификацию в женском спринте. Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.

Коростелеву 22 года, он двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион России и многократный призёр национальных первенств. Несмотря на неудачу в спринте, спортсмен продолжает борьбу за медали в других дисциплинах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на этих соревнованиях. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у Коростелева было мало шансов на олимпийскую медаль в скиатлоне в Италии.