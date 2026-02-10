Песков назвал нераспространение ядерного оружия основой безопасности мира

Песков заявил на брифинге, что нераспространение ядерного оружия является краеугольным камнем мировой безопасности, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что существующий режим нераспространения должен оставаться основой для поддержания ядерной безопасности.
Песков также отметил, что только ответственное поведение стран, обладающих ядерным оружием, позволит избежать новой гонки вооружений. «Считаем, что все страны «ядерного клуба» будут вести себя ответственным образом, чтобы не дать ни малейшего повода и не допустить каких-либо проявлений ядерной гонки», – заявил он, комментируя заявления из Анкары о возможном появлении ядерного оружия у Турции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не получила от Вашингтона окончательной и четкой реакции на предложение президента России Владимира Путина о сохранении статус-кво по ДСНВ и уже не связана обязательствами по этому договору.
Делегации России и США провели обсуждение условий возможного продления ограничений по ДСНВ на шесть месяцев на полях переговоров по Украине.
Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года выразил готовность продлить ДСНВ, но в январе изменил позицию и отметил, что ему было бы удобнее, если бы срок договора истек, а в новом соглашении должны участвовать другие страны.