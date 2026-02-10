В Индонезии произошли четыре новых извержения вулкана Семеру

Вулкан Семеру после четырех извержений выбросил пепел на высоту почти 5 км

Tекст: Мария Иванова

В индонезийской провинции Восточная Ява зафиксировано четыре новых извержения вулкана Семеру, передает ТАСС.

Как уточняет центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии, пепловое облако поднялось на высоту 1 тыс. метров над кратером, что составляет 4 676 метров над уровнем моря. Пепел интенсивно распространяется в северном направлении.

Власти призвали местных жителей и туристов соблюдать предельную осторожность и не приближаться к кратеру ближе чем на 5 км. Особенно отмечается риск выбрасывания раскалённых камней, что делает зону вокруг вулкана опасной для посещения.

Вулкан Семеру – самая высокая точка острова Ява и четвёртый по высоте в Индонезии, его высота составляет 3 676 метров.

Страна находится в зоне так называемого тихоокеанского Огненного кольца, что объясняет высокую сейсмическую активность. В Индонезии насчитывается более 500 вулканов, и примерно 130 из них считаются действующими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Индонезии произошли шесть извержений вулкана Семеру.

А в ноябре прошлого года вулкан Семеру также выбросил пепел на высоту 4,7 км после восьми извержений.