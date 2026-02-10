Ростех представил гранатомет РПГ-29М с увеличенной дальностью в Эр-Рияде

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М впервые был представлен госкорпорацией Ростех на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС.
В пресс-службе корпорации сообщили, что РПГ-29М прошел глубокую модернизацию, стал легче, универсальнее и эффективнее, а также получил улучшенную эргономику.
В Ростехе отметили, что теперь на РПГ-29М можно устанавливать современные оптические и тепловизионные прицелы, а дальность точной стрельбы увеличилась в два раза. Доработанная система заряжания позволяет использовать широкий спектр боеприпасов, включая новые противотанковые, термобарические, многоцелевые, а также зажигательные, кассетные и осколочно-пучковые выстрелы.
Для применения всех видов боеприпасов требуется только ввести их баллистические параметры в прицел. В компании подчеркнули: «Большая прицельная дальность стрельбы, точность и бронепробиваемость РПГ-29М, по оценкам наших специалистов, делают его лидером в своем сегменте рынка. Модернизированный гранатомет эффективно может бороться на поле боя с самым широким набором целей. Это танки и другая тяжелая бронетехника, в том числе с динамической защитой и дополнительными экранами, любые легкобронированные машины, экипажи боевых машин и живая сила противника, его огневые средства, фортификационные сооружения, укрытия и другие военные объекты. При этом гранатомет значительно легче, создает меньшую нагрузку на бойца и удобнее в обращении».
