Супруга Василия Ливанова опровергла сообщения об ухудшении здоровья актера

Tекст: Вера Басилая

Супруга советского актера и режиссера Василия Ливанова Елена Ливанова опровергла появившиеся сообщения о его ухудшившемся здоровье, передает РИА «Новости».

Она прокомментировала слухи о том, что у артиста якобы возникли нарушения памяти, и он перестал узнавать людей.

«Я не знаю, где вы эти слухи берете, все хорошо, слава Богу, дай Бог, чтобы и дальше так было», – отметила она, комментируя ситуацию.

Ранее издание «Абзац» сообщило, что у Ливанова наблюдаются проблемы с памятью и он не помнит недавних событий. Однако жена артиста подчеркнула, что эти сведения не соответствуют действительности.

Василий Ливанов родился в 1935 году в Москве, окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и работал в Театре-студии киноактера. За свою карьеру он исполнил более 120 ролей в кино и стал известен благодаря роли Шерлока Холмса в советском многосерийном фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986).

Также известен по фильмам «Звезда пленительного счастья» (1975), «Необычные приключения Карика и Вали» (1987), «Он свое получит» (1992), «Дон Кихот возвращается» (1997), «Мастер и Маргарита» (2005) и другим.

До этого Василий Ливанов попал в реанимацию хирургического отделения в ноябре 2024 года.