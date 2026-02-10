Эксперт объяснил слова Токаева о конце суперпрезидентской эпохи в Казахстане

Политолог Лепехин: Конституционная реформа может отдалить Казахстан от России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Делегирование повышенных полномочий законодателям Казахстана выгодно, главным образом, для поддерживающих Касым-Жомарт Токаева политических и финансово-промышленных групп. Они планируют составлять большинство в новом парламенте, если нынешний глава государства покинет пост в 2029 году», – считает Владимир Лепехин, председатель Совета Института ЕАЭС.

«Таким образом, переход Казахстана к президентской республике с «авторитетным, влиятельным парламентом» можно считать весьма условным. Думаю, страна потеряет в части эффективности государственного управления. Новый законодательный орган рискует скатиться в популизм», – допускает он.

«Возвращение к однопалатному формату парламента вместо двухпалатного означает упрощение органа для лучшей управляемости со стороны исполнительной власти. Другими словами, законодательная власть в Казахстане не является субъектной сейчас, и, вероятнее всего, не обретет стратегический функционал в будущем», – спрогнозировал собеседник.

«У новелл Токаева есть и внешнеполитическое прочтение. Конституционная реформа Казахстана – месседж Евросоюзу о движении Астаны от постсоветской повестки к европейской. Если этот курс подтвердится, реформы могут негативно сказаться на казахско-российских отношениях. По сути, казахская сторона сигнализирует об отдалении от орбиты Москвы», – подчеркнул спикер.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства заявил, что после принятия новой конституции страна перейдет от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с «авторитетным, влиятельным» парламентом, передает Nur.

«Нормы, заложенные в проекте новой конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство», – сказал он.

Токаев отметил, что предложенные изменения позволят перераспределить властные полномочия и усилить баланс в системе сдержек и противовесов. Также они повысят эффективность и устойчивость всех политических институтов. «В проекте подтвержден и детализирован светский характер государства с акцентом на систему образования», – добавил президент.

Кроме того, изменения будут направлены на защиту традиционных ценностей. В новой конституции предложена формулировка о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Помимо этого, документ уделяет отдельное внимание бережному отношению к природе.

«Граждане всесторонне обсуждают разные положения представленного проекта конституции. Одна из главных задач проводимого мною политического курса как раз и состоит в повышении активности и политической культуры общества», – подчеркнул глава государства.

По его словам, проект новой конституции вобрал в себя «важные прогрессивные нормы». Окончательное решение о судьбе документа будет принято на общенациональном референдуме. «Мы идем эволюционным путем, сохраняя единство, солидарность и доверие», – заверил Токаев. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что конституционная реформа в Казахстане предполагает создание гарантированного механизма преемственности власти.