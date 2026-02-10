Боец СВО развелся с оскорбившей белгородцев женой

Tекст: Вера Басилая

Конфликт между двумя девушками и таксистами произошел в ночь на 8 февраля. Девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали две машины из разных сервисов, но поехать собирались только в одной. Таксисты отказались от заказа, после чего девушки начали спорить с ними и оскорблять мужчин, а затем одна из них, Екатерина С., оскорбительно высказалась в адрес жителей Белгорода, назвав их «конченными» и пожелав им «идти спать, пока не прилетела ракета», передает ИА «Регнум».

Видео с ее словами быстро распространилось по Telegram-каналам и вызвало широкий общественный резонанс. На следующий день обеих девушек задержала полиция. Мама Екатерины пояснила, что ее дочь не хотела никого оскорблять, а спорные слова прозвучали в ответ на агрессивные комментарии в интернете.

По информации издания, Екатерина переехала в Белгородскую область из Калининграда вместе с мужем, который подписал контракт добровольца и отправился в зону СВО. Мужчина, находясь в зоне спецоперации, подал на развод. Родственники Виктора отметили, что причиной разрыва стали образ жизни и характер Екатерины, а сам боец недавно подписал второй контракт на службу.

Сотрудники МВД установили личности двух девушек, опубликовавших оскорбительное видео в сети. Девушки были оштрафованы за свою публикацию о жителях и защитниках Белгородской области.