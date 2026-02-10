Онищенко объяснил подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом

Онищенко: Спад заболеваемости ОРВИ и коронавирусом не стоит ждать раньше марта-апреля

Tекст: Татьяна Косолапова

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России наблюдается одновременный подъем статистики по ОРВИ и коронавирусной инфекции. При этом отмечается, что фиксируется спад распространения гриппа.



«Сейчас мы наблюдаем подъем заболеваемости очень большой группы инфекций. Это вызвано прежде всего климатическими факторами. В лидерах остаются группы H1N1 и H3N2 прежде всего. Коронавирус входит в эту группу, потому что после пандемии и он закрепился в человеческой популяции, став сезонным», – говорит Онищенко.

Он подчеркивает, что подъем заболеваемости не достиг критических цифр, поэтому оснований для того, чтобы предпринимать какие-то усиленные действия, нет. Более того, в связи с погодными обстоятельствами рост распространения инфекции абсолютно понятен и находится под контролем.

«Что касается других групп респираторных инфекций, то за аденовирусами мы ведем наблюдение уже самостоятельно внутри этого подъема. Сейчас мы ожидаем, что где-то начнут себя проявлять вирусы гриппа группы B, против которых мы прививали, и другие. Есть кандидаты, которые не вошли в число прививаемых, которые протекают более вязко и тяжело», – делится эпидемиолог.

Спад заболеваемости, по его словам, раньше марта-апреля ожидать не стоит, поскольку погодные условия предрасполагают распространению этих инфекций. Поэтому, чтобы обезопасить себя и своих близких, стоит соблюдать классические меры защиты. Одеваться необходимо по погоде, чтобы не переохлаждать организм, соблюдать классические правила гигиены – чаще мыть руки, не трогать лицо и слизистые, можно полоскать горло и промывать нос водой с солью при возвращении домой.

При появлении температуры собеседник рекомендует изолировать маленьких детей, чтобы не заразить их, а затем обратиться к врачу. Также он подчеркивает, что важно придерживаться правильного питания и принимать комплекс витаминов, ведь в зимний период их особенно не хватает.

«В школах продолжается практика, когда из 25 детей не пришли пятеро, и родители этих школьников сообщили, что они отсутствуют по причине болезни, то класс нужно распускать. Еще стоит обратить внимание на влажную уборку как дома, так и в общественных местах. Вообще весь набор таких профилактических, необременительных мероприятий нужно соблюдать», – заключил Онищенко.

В середине января главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов сообщил, что в России уровень заболеваемости аденовирусной инфекцией остается ниже, чем гриппом и риновирусами. Угрозы пандемии на данный момент он не видит.