Tекст: Вера Басилая

Народно-освободительная армия Китая уничтожит любые вооруженные силы, которые будут выступать за независимость Тайваня и осмелятся спровоцировать войну, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь во вторник, передает РИА «Новости».

Ранее издание Taiwan News сообщило о планах Тайваня разместить американские реактивные системы залпового огня HIMARS на островах Пэнху и Дунъинь. Это позволит увеличить дальность ударов за «срединную линию» в Тайваньском проливе, и потенциальными целями могут стать порты и базы НОАК, а также воздушное пространство восточных провинций Фуцзянь и Чжэцзян.

Цзян Бинь добавил, что сторонники независимости Тайваня, по мнению Пекина, переоценивают свои силы. Власти КНР считают абсурдными идеи о развертывании вооружений и возможности «превентивных ударов» со стороны Тайваня.

Пекин последовательно подчеркивает, что считает Тайвань неотъемлемой частью Китая. Соблюдение принципа «одного Китая» остается для КНР обязательным условием для всех государств, желающих поддерживать дипломатические отношения с Пекином.

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что союз с США может привести Тайвань к серьезным последствиям, аналогичным ситуации на Украине.

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил готовность России поддержать Китай при обострении ситуации в Тайваньском проливе.