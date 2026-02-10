Пользователям Max дали возможность создавать приватные каналы

Пользователи Max получили доступ к созданию приватных каналов

Tекст: Вера Басилая

Возможность создавать приватные каналы стала доступна всем пользователям Max в России и Белоруссии, передает VK.

Авторы приватных каналов могут публиковать фото, видео, заметки, а также записывать видеокружки и голосовые сообщения. В настройках канала можно включать или отключать реакции на публикации и управлять заявками на вступление.

Для создания приватного канала требуется обновить приложение Max до последней версии, перейти в раздел «Чаты», выбрать опцию создания приватного канала, установить главное фото, название, описание и, при желании, добавить подписчиков из списка контактов. После этого достаточно нажать кнопку создания канала.

Создатель канала может приглашать новых подписчиков по специальной ссылке. При смене этой ссылки старая становится недействительной, и присоединение к каналу возможно только через новую ссылку. Также возможно модерировать вступления, чтобы новые участники попадали в канал только после одобрения заявки администратором.

Ежедневная аудитория Max достигла 46,4 млн пользователей в конце декабря.

