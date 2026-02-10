Самолет «России» вылетел из Гаваны в Москву после задержки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рейс авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот», из Гаваны в Москву, задержанный более чем на 11 часов, вылетел и должен прибыть в столицу в 16.22 по московскому времени, передает РИА «Новости».

В справочной группе компаний уточнили, что самолет сейчас находится в пути. Полет выполняется рейсом FV 6850.

По расписанию самолет должен был отправиться из Гаваны в девять утра по местному времени, что соответствует 17.00 мск, но вылет был перенесен из-за задержки. В итоге рейс стартовал только в 20.20 по местному времени, то есть в 4.20 10 февраля. Планируемое время перелета составляет чуть более 12 часов.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщали, что несмотря на сообщения авиационных властей Кубы о дефиците авиатоплива, рейсы в Гавану и Варадеро продолжатся. В компании предупреждают, что возможны изменения маршрута, связанные с необходимостью дополнительной дозаправки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туристы столкнулись с проблемами при вылете с Кубы.

Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за давления со стороны США.

Власти Кубы уведомили авиакомпании о дефиците топлива.