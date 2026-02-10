Макрон заявил о восстановлении каналов связи Парижа с Москвой

Tекст: Вера Басилая

По словам Макрона, Париж восстановил каналы связи с Москвой на« техническом уровне», передает РИА «Новости».

Макрон подчеркнул, что обсуждения ведутся на профессиональной основе, и выразил надежду, что впоследствии аналогичную линию поддержат европейские партнеры, чтобы сформировать общий подход Европы.

Глава французского государства отметил, что число участников переговоров не должно быть чрезмерным, однако для диалога необходим мандат и простое представительство.

«Я хотел бы, чтобы впоследствии это разделили мои европейские партнеры и чтобы у нас был хорошо организованный европейский подход», – заявил президент Франции.

Он добавил, что Европе важно самостоятельно вести переговоры с Россией, а не возлагать эту роль на американских представителей. Макрон задал риторический вопрос о том, хотят ли европейцы, чтобы американские дипломаты определяли дату вступления Украины в Европейский Союз, и подчеркнул, что это вопрос достоинства Европы.

Напомним, Макрон в декабре призвал Европу возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Макрон также заявил о планах как можно скорее провести переговоры с Путиным.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

Также Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.