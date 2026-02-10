NYT: Скандал с Эпштейном ударил по позициям премьера Британии Стармера

Tекст: Алексей Дегтярёв

Несмотря на отсутствие личного знакомства с фигурантом, глава правительства столкнулся с серьезным кризисом, пишет New York Times.

Причиной стали вскрывшиеся тесные контакты его окружения, включая посла Питера Мандельсона, с осужденным преступником.

Ситуация уже привела к громким отставкам руководителя аппарата и директора по коммуникациям. Стармер вынужден был публично объясниться за допущенные кадровые ошибки.

«Прошу прощения за то, что поверил лжи этого человека и назначил его», – заявил политик.

Эксперты сомневаются, что действующий премьер сумеет сохранить свой пост до выборов 2029 года. Критики уверены, что он проявил непростительную слабость и пожертвовал моральными принципами ради политической выгоды.

Ранее ФБР заявило, что нет доказательств того, что Эпштейн руководил сутенерской сетью для педофилов.

При этом Стармер отказывался прислушаться к призывам уйти в отставку после скандала с Эпштейном.