Российские туристы столкнулись с проблемами при вылете с Кубы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Отечественные туроператоры фиксируют сложности с вылетом клиентов в Доминикану, Мексику и на Багамы, сообщает РИА «Новости», сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Для всех путешественников подбираются альтернативные варианты перелета, добавили там.

В РСТ указали, что у «Русского Экспресса» 8 февраля не смогли вылететь с Кубы несколько туристов. Вопрос с каждым отдыхающим решается в индивидуальном порядке, компании ищут замену сорванным рейсам.

Несмотря на дефицит горючего, российские авиакомпании продолжат полеты на остров, хотя маршруты могут быть скорректированы.

Сейчас на курортах республики находятся от 3,5 до 4 тыс. граждан России. В посольстве отметили, что пока никто из них не обращался за помощью в дипмиссию.

Ранее российское посольство в Гаване сообщало, что российских туристов переселяют из ряда отелей в другие гостиницы.