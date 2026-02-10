Жители Кубани сравнили ночное землетрясение со взрывом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Жительница поселка Верхнебаканский Ольга сообщила, что сильный толчок последовал около 2.30 ночи, все сначала подумали, что рядом взорвался или упал дрон, передает РИА «Новости».

Другая свидетельница из Мысхако сравнила звуки стихии с работой бытовой техники на высоких оборотах. По ее словам, двухэтажный дом буквально ходил ходуном, а стены и крыша издавали пугающие звуки, однако строение выдержало нагрузку без видимых повреждений.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 4,8. Власти Новороссийска и Анапы оперативно проверили ситуацию и подтвердили отсутствие разрушений городской инфраструктуры или пострадавших среди населения.

Железнодорожные пути также остались целы, но для безопасности на некоторых участках временно снизили скорость движения составов. Представители РЖД отметили незначительное отставание от графика у трех пассажирских поездов.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что подземные толчки фиксировались в 30 км от города.