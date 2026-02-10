Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел с Днем дипломатического работника, сообщается на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника – Дня дипломатического работника».

Путин подчеркнул, что в истории российского МИД было много славных эпизодов. Он отметил, что дипломаты всегда достойно служили стране, проявляя патриотизм, верность долгу и высокий профессионализм.

Он добавил, что необходимо задействовать все внешнеполитические инструменты для обеспечения национальной безопасности, защиты интересов России и создания условий для развития страны.

Президент назвал приоритетом укрепление связей с союзниками и соседями на пространстве СНГ, продвижение евразийских интеграционных процессов и углубление партнерства с государствами мирового большинства. Особое внимание уделил защите прав соотечественников за рубежом и популяризации русского языка и культуры.

Путин выразил уверенность, что сотрудники МИД будут продолжать работать творчески и инициативно, пожелал им новых успехов, а ветеранам дипломатической службы – здоровья и долголетия.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал внешнеполитические ориентиры страны в День дипломатического работника.

Лавров заявил, что атмосферу и суть работы российского внешнеполитического ведомства отражает знаменитая «Песня о тревожной молодости» композитора Александры Пахмутовой на стихи Льва Ошанина.