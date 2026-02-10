Рекордное число магнитных бурь зафиксировали на Земле в январе

В январе зафиксировали десять магнитных бурь – максимум с 2017 года

Tекст: Мария Иванова

В январе этого года на Земле было зафиксировано рекордное с 2017 года количество дней с магнитными бурями, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. За месяц наблюдались магнитные бури в течение десяти из 31 дня, что стало максимальным значением за весь 25-й солнечный цикл и самым высоким показателем с сентября 2017 года.

Основными источниками магнитных бурь в январе стали корональные дыры на Солнце. Однако наиболее мощная буря месяца, пришедшаяся на период с 19 по 21 января, была вызвана фронтальным ударом облака плазмы после вспышки класса X1.9, которая произошла 18 января.

В первую неделю февраля зафиксирована только одна магнитная буря. Один из сильнейших всплесков солнечной активности в XXI веке, завершившийся недавно, почти не повлиял на Землю, несмотря на ожидания ученых.

В лаборатории отмечают, что новые корональные дыры уже появляются и, вероятно, вскоре снова увеличат геомагнитную активность.

