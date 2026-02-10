  • Новость часаМинобороны сообщило о перехвате 44 украинских БПЛА системами ПВО
    Как становится лучше истребитель Су-57
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    ФСБ показала видео с признанием третьего соучастника покушения на Алексеева
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    ФСБ задержала нового соучастника покушения на генерала Алексеева
    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики
    Соучастница покушения на генерала Алексеева заочно арестована
    Эксперт объяснил слова Токаева о конце суперпрезидентской эпохи
    Американский дрон-разведчик заметили у границы Польши и Белоруссии
    10 февраля 2026, 09:05 • Новости дня

    Конгрессвумен Луна призвала сделать отношения России и США снова великими

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения между Москвой и Вашингтоном могут снова стать великими, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна на торжественном приеме в российском посольстве.

    Отношения между Россией и США могут вновь выйти на высокий уровень, включая взаимовыгодное экономическое партнерство, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна после визита в российское посольство, передает РИА «Новости».

    «Сделать отношения России и США снова великими», – сказала законодатель, отвечая на соответствующий вопрос.

    Луна отметила, что верит в возможность возобновления крупномасштабных торговых отношений, объем которых может достичь 2 трлн долларов.

    На приеме по случаю Дня дипломата в посольстве России Паулина Луна рассказала, что на мероприятии присутствовали представители Белого дома и Госдепа. По ее словам, президент Дональд Трамп ясно дал понять, что США стремятся к продолжению дипломатии и участию в мирных переговорах по украинскому урегулированию, а также открыты к диалогу со всеми сторонами.

    Она добавила, что придерживаться старых взглядов времен «холодной войны» вредно, и многие в Вашингтоне зарабатывают на войне.

    Конгрессвумен подчеркнула, что она и ее единомышленники готовы работать над нормализацией отношений с Россией, поскольку это в интересах мира и самих США. Она объяснила свое появление в российском посольстве тем, что не поддерживает продвижение войны, а считает себя сторонницей мира.

    Кроме того, Анна Паулина Луна заявила, что у американских законодателей уже есть представление о времени и месте встречи с российскими депутатами, однако они ожидают одобрения виз от Госдепартамента. Подробности о возможной встрече она раскрывать не стала, сославшись на требования безопасности, но заверила, что переговоры обязательно состоятся.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине на основе договоренностей в Анкоридже.

    Анна Паулина Луна заявила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями по урегулированию ситуации на Украине.

    В Госдуме подтвердили подготовку к встрече парламентариев России и США.

    Сергей Лавров охарактеризовал текущую политику США в отношении России «байденовщиной». Газета ВЗГЛЯД выяснила, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    9 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы

    Экономист Лизан: Попытки ЕС создать аналог Visa или MasterCard вызовут резкую реакцию США

    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия еще в 2014 году понимала риск отсутствия национальной платежной системы, тогда как Европа дождалась прихода в Белый дом Дональда Трампа, который может ответить на инициативу Брюсселя по созданию своей платежной системы новыми тарифами и налогами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в Европе заявили о необходимости снижения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard.

    Европа имеет все шансы создать собственную платежную систему, считает экономист Иван Лизан. «Не стоит сомневаться в их возможностях. Процесс трудоемкий и требует вложений, но в ЕС достаточно программистов и средств. Если зададутся целью – заменят Visa и MasterCard», – сказал он.

    По его мнению, главная сложность – бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три – пять лет. «Но проблема в другом. Почему Европа озаботилась этим только сейчас?», – отмечает эксперт.

    Он напоминает, что Россия, как ответственная страна, начала разрабатывать свой аналог еще в 2014 году, понимая, что отсутствие собственной системы передает Западу дополнительный рычаг давления. «Европа же продолжала сидеть в комфорте, пока ее «не клюнул петух», – акцентирует Лизан.

    «Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь же эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и MasterCard», – заключил экономист.

    Ранее в Европе заявили о необходимости сокращения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard. Как заявила Мартина Ваймерт, глава консорциума European Payments Initiative (EPI), сделать это можно путем создания собственных трансграничных альтернатив, пишет Financial Times.

    По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для «финансового суверенитета» ЕС в условиях напряженности на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.

    Ваймерт также отметила, что имеющиеся системы на данный момент проблемы не решают, поскольку их работа ограничивается пределами одной или нескольких стран, в то время как необходим общеевропейский уровень. Между тем, запущенная EPI цифровая платформа Wero также не сумела подобраться к подобному масштабу.

    По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платежной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. По оценке экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марго Драги, экономическая взаимосвязь ныне превратилась в «источник рычагов давления и контроля».

    Комментарии (5)
    10 февраля 2026, 09:51 • Новости дня
    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не стоит впадать в восторженное восприятие от действий президента США Дональда Трампа в отношении Европы и Владимира Зеленского.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ предостерег от излишнего энтузиазма по поводу давления президента США Дональда Трампа на Европу и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить…», – подчеркнул министр.

    Лавров отметил, что хотя подобные действия Трампа могут восприниматься положительно с точки зрения поиска мира на Украине, пока ситуация далека от разрешения. Министр напомнил, что переговоры по урегулированию продолжаются и недавно прошел второй раунд в Абу-Даби.

    Он добавил, что впереди еще длинный путь для достижения прогресса, и призвал сохранять сдержанность в оценках происходящего.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине.

    Лавров также отметил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине на встрече в Анкоридже.

    Глава МИД России охарактеризовал текущую политику США в отношении России «байденовщиной». Газета ВЗГЛЯД выяснила, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    Комментарии (15)
    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Лавров: Россия больше не ждет ответа США на предложение Путина по ДСНВ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не ожидает какого-либо ответа от США на предложение президента России Владимира Путина продлить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью НТВ заявил, что инициатива главы государства о продлении моратория на увеличение потолков вооружений, озвученная в сентябре 2025 года, не встретила реакции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «А ответа и не будет больше», – подчеркнул министр, добавив, что Москва публично озвучивала отсутствие отклика. По его словам, Россия не драматизирует истечение срока ДСНВ, поскольку документ фактически не действовал последние три года. «Я не стал бы пока так драматизировать, мол, договор развалился», – сказал Лавров.

    Глава МИД России заверил, что российские вооруженные силы полностью обеспечивают безопасность страны. «За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность», – заявил Лавров. Он отметил, что любые попытки агрессии против России встретят «абсолютно неприемлемый для противников ответ», что соответствует принципам ядерного сдерживания.

    Ранее Лавров подчеркнул роль армии, флота и воздушно-космических сил в обеспечении национальной безопасности на фоне завершения действия ДСНВ.

    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам.

    Комментарии (8)
    9 февраля 2026, 21:25 • Новости дня
    США опровергли слова Зеленского о желании Вашингтона закончить конфликт к лету
    США опровергли слова Зеленского о желании Вашингтона закончить конфликт к лету
    @ IMAGO/Mike Schmidt/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский ошибся, когда заявил, что американская сторона желает видеть завершение украинского конфликта к лету, сказал постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

    Зеленский заявлял, что США стремятся окончить конфликт на Украине к июню, но США подобных заявлений не делали, сказал Уитакер, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    При этом постпред добавил, что Вашингтон все же заинтересован завершить конфликт «как можно скорее».

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указывал, что украинский конфликт уже бы завершился, если бы не европейцы, которые препятствуют мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 20:43 • Новости дня
    Рябков оценил перспективы нового саммита президентов России и США
    Рябков оценил перспективы нового саммита президентов России и США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о наличии идеи проведения саммита президентов России и США.

    В ходе встречи шерп БРИКС в Нью-Дели он отметил, что на данный момент для России важнейшим вопросом остается содержательная сторона возможной встречи, передает «Московский комсомолец».

    По словам Рябкова, до тех пор, пока не будет достигнута ясность в отношении тем и целей саммита, обсуждать детали, сроки и место его проведения российская сторона не намерена.

    В октябре Путин и Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.

    Комментарии (6)
    10 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    Лавров заявил о невиданных масштабах злоупотребления долларом

    Лавров заявил о беспрецедентном злоупотреблении долларом со стороны США

    Лавров заявил о невиданных масштабах злоупотребления долларом
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Злоупотребление положением доллара продолжается в невиданных масштабах, и США этого не стесняются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что злоупотребление долларом продолжается в невиданных масштабах, передает ТАСС.

    По его словам, этот процесс сопровождается отсутствием стеснения со стороны Соединенных Штатов, которые открыто используют свое преимущество.

    Лавров подчеркнул, что подход России к этим вопросам определен президентом Владимиром Путиным и основывается на национальных интересах. Министр отметил, что Россия не приемлет методов торговых, экономических и валютных войн.

    Ранее Лавров заявил, что власти США при Джо Байдене превратили доллар в инструмент давления и политического шантажа.

    Комментарии (4)
    10 февраля 2026, 06:17 • Новости дня
    США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до исторического максимума

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские компании за 11 месяцев 2025 года увеличили поставки сжиженного природного газа на европейский рынок до максимального объема за всю историю поставок в современное время.

    За 11 месяцев США поставила в Евросоюз СПГ на 23,2 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую статслужбу.

    Годом ранее этот показатель составлял лишь 10,9 млрд евро. Таким образом, доходы экспортеров выросли вдвое.

    Согласно проведенным подсчетам, эта сумма стала максимальной с 1992 года. Более ранней статистики профильное ведомство не предоставляет.

    Крупнейшим покупателем среди европейских государств оказались Нидерланды, они ввезли топлива на 5,6 млрд долларов. Также в тройку лидеров вошли Франция и Германия с показателями 3,8 млрд и 3,3 млрд долларов соответственно. Замыкают пятерку Италия и Испания.

    До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в Евросоюз в январе достигли исторического максимума. Объем импорта российского СПГ достиг 2,276 млрд кубометров, что немного превысило показатель декабря 2025 года.

    Комментарии (8)
    9 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Лавров: США не поддержат интервенцию войск Европы на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США не будут помогать европейским странам в случае ввода их войск на Украину.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ отметил, что Вашингтон не поддержит европейские страны, если они решат разместить свои войска на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, руководители Британии и Франции, а также генсек НАТО открыто заявляют о планах развернуть на Украине экспедиционные войска и рассчитывают на автоматическую военную поддержку США.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона обсудила этот вопрос с американцами и получила ответ, который, по его словам, не будет положительным для европейцев и Владимира Зеленского.

    «Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным», – заявил министр. Лавров не стал раскрывать детали обсуждения с представителями США, но дал понять, что Вашингтон не намерен вмешиваться в случае эскалации.

    Соединенные Штаты и европейские страны согласовали многоуровневый план ответа на возможные «нарушения» со стороны России.

    Ранее Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия применит все доступные средства для ответа в случае военной агрессии со стороны Европы.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Лавров заявил о длительном пути к миру на Украине

    Лавров заявил о сохраняющейся большой дистанции к миру на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине, до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, однако дистанция до достижения мира остается значительной, передает ТАСС.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ отметил, что нельзя впадать в чрезмерный оптимизм относительно действий президента США Дональда Трампа, несмотря на его давление на европейских лидеров и Владимира Зеленского.

    «Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить…», – заявил Лавров. По словам главы МИД, второй раунд переговоров прошел в Абу-Даби, но впереди остается большая дистанция.

    Лавров также затронул тему ядерной энергетики, заявив, что ведущие позиции России в этой сфере вызывают недовольство у США, которые стремятся изменить ситуацию в свою пользу. Он добавил, что американские власти оказывают давление на страны-партнеры России, вынуждая их переходить на американские стандарты в энергетике, а также используют санкции и тарифы для влияния на экономические решения.

    Глава МИД подчеркнул, что Россия не приемлет методы торговых, экономических и валютных войн, указывая на злоупотребление долларом в международных расчетах. Лавров также отметил, что министр финансов США Скотт Бессент активно применяет санкционные меры, в частности, в отношении Ирана, что, по его словам, спровоцировало массовые протесты и жертвы среди гражданского населения.

    Ранее Лавров заявил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже.

    Глава МИД России Лавров также предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине согласно договоренностям в Анкоридже.

    Министр отметил, что Москва не видит перспектив для экономических отношений между Россией и США.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Ранее глава МИД России охарактеризовал текущую политику США в отношении России «байденовщиной». Газета ВЗГЛЯД выяснила, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Посол Дарчиев объявил о поручении сделать отношения с США снова великими

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева, президенты России и США поручили дипломатам сделать российско-американские отношения «снова великими».

    «Ответственно заявляю, что российские и американские дипломаты служат своим странам очень профессионально и ставят дипломатию на первое место. Это позволяет преодолеть кризисы и сохранить здравый смысл, чтобы сделать российско-американские отношения снова великими. Наши президенты поручили нам именно это», – приводит РИА «Новости» слова Дарчиева на приеме по случаю Дня дипломатического работника.

    Он добавил, что работа дипломата – это служение народу своей страны вдали от  дома ради взаимопонимания и предотвращения конфликтов за скромную зарплату.

    «Один из стереотипов о дипломатах – что это бесконечный туризм и путешествия по роскошным местам за деньги государства между походами в казино Лас-Вегаса, Атлантик-Сити или Монте-Карло», – перечислил дипломат.

    Он добавил, что быть дипломатом – это тяжелый неблагодарный труд 24 на 7.

    «Передача сообщений, переговоры о встречах, сопровождение требовательных делегаций и при необходимости переноска их багажа», – поделился Дарчиев.

    Он отметил, что дипломатам приходится говорить «может быть» вместо «нет», а «посылать» нужно уметь так искусно, чтобы оппонент уточнял направление движения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США. Он также назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Лавров в День дипломатического работника назвал внешнеполитические ориентиры России.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 06:38 • Новости дня
    Небензя заверил в соблюдении обязательств по ДСНВ даже без договора

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва не получила от Вашингтона окончательной и четко сформулированной реакции на предложение президента России Владимира Путина о сохранении статус-кво и уже не связана обязательствами по ДСНВ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Поэтому теперь мы исходим из того, что обе стороны не связаны какими-либо обязательствами в контексте договора. Однако наша страна в любом случае будет действовать ответственно и взвешенно, с опорой на анализ ситуации в области стратегической стабильности», – сказал он ТАСС.

    Он добавил, что Россия готова к равноправному диалогу для исправления ситуации в сфере международной безопасности. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений истек 5 февраля и не был продлен, что, по словам Небензи, произошло по вине США. В Вашингтоне, в свою очередь, рассчитывают заключить новый документ с учетом Китая.

    Президент России предлагал США соблюдать ограничения по СНВ еще год после прекращения действия договора. Россия отмечает, что вопрос участия Китая – это дело Пекина, и уважает его позицию.

    Москва также подчеркивала, что если расширять ограничения, то необходимо включить в них и Британию с Францией, обладающих ядерным оружием, чьи потенциалы не учитываются нынешними соглашениями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами. На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ. Рубио призвал включить Китай в ДСНВ. Экс-замгенсека НАТО назвала дипломатической победой Путина ситуацию с ДСНВ.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы и Зеленского запутать переговорщиков из США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США для достижения собственных целей, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Власти европейских стран и Владимир Зеленский пытаются сбить с толку американских переговорщиков, используя оппозицию внутри США, передает ТАСС.

    «К сожалению, время идет. За это время Европа, Владимир Зеленский пытаются «сбить с панталыку«, если сказать по-русски, переговорщиков Соединенных Штатов, используют и оппозицию внутри самих США. Там немало русофобов, которые считают, что нельзя оставлять Украину, а надо, наоборот, ее всячески науськивать на нашу страну, вооружать и так далее», – сказал он.

    Лавров также назвал огромным шагом признание президентом США Дональдом Трампом интересов России в вопросе нерасширения НАТО. Он заявил: «Больше никто из западных деятелей такого не произнес, а он это неоднократно подтверждал». Министр отметил, что такая позиция Трампа отличает его от других западных политиков, которые не готовы открыто обсуждать этот вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно.

    Сергей Лавров также отмечал, что не стоит впадать в восторженное восприятие действий президента США Дональда Трампа по отношению к Европе и Владимиру Зеленскому

    В Кремле выразили надежду на скорое возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине, однако точные даты нового раунда пока не определены.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 09:19 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна обвинила элиту США в наживе на украинском конфликте

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессвумен Анна Паулина Луна осудила представителей политической элиты США, которые получают выгоду от кризиса на Украине.

    Многие представители политической элиты США извлекают выгоду из ситуации на Украине, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна на приеме в посольстве России в США, посвященном Дню дипломатического работника, передает ТАСС.

    По ее словам, в Вашингтоне немало людей, которые наживаются на продолжающемся конфликте.

    «Когда занимающие выборные должности лица отстаивают войну, это свидетельствует о том, что они социопаты. А я не социопат. Поэтому я сегодня и нахожусь здесь», – заявила конгрессвумен.

    Луна также выразила мнение, что не только она, но и часть демократов, заинтересованы в продвижении идей, которые принесут пользу США, и это, по ее словам, мир на Украине. Она добавила, что готова поддержать усилия администрации по нормализации российско-американских отношений и готова помогать в этом процессе.

    Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала сделать отношения России и США снова великими. Луна заявила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    В Госдуме подтвердили подготовку к встрече парламентариев России и США.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 12:33 • Новости дня
    Песков сообщил о запланированном международном разговоре Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин собирается провести во вторник международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня у президента запланирован в середине дня международный телефонный разговор», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее президенты Белоруссии и России обсудили подготовку заседания Высшего государственного совета Союзного государства и вопросы интеграции.

    Песков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и президента США Дональдом Трампом в ближайшее время не запланирован. Он также подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона не запланирован.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии дат новых переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле выразили надежду на скорое возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине, но точные даты очередного раунда пока не определены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Конкретные даты нового раунда переговоров на уровне экспертов по урегулированию на Украине пока не определены, передает ТАСС.

    «Нет, конкретных дат пока нет. Но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет скоро», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что до достижения мира на Украине еще предстоит пройти большую дистанцию.

    Лавров добавил, что европейские страны проявляют желание участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    По данным Reuters, США и Украина обсуждали возможность мирного соглашения между Киевом и Москвой, но территориальный вопрос остается нерешенным.

    Комментарии (0)
