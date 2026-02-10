В России появился первый ГОСТ на чак-чак

В России утвердили ГОСТ на чак-чак с требованиями к составу и качеству

Tекст: Мария Иванова

Первый государственный стандарт для чак-чака начал действовать в России, сообщает ТАСС.

Согласно опубликованному документу, ГОСТ устанавливает единые требования к составу, безопасности и органолептическим свойствам этого национального восточного десерта.

Чак-чак традиционно готовят из кусочков обжаренного во фритюре пресного теста, изготовленного из пшеничной муки высшего сорта и яиц, которые заливают медовым сиропом из меда и сахара. Блюдо относят к национальной кухне татар, башкир и ряда других народов, его часто подают к чаю. Чак-чак формируют в виде горки, иногда украшают орехами, сухофруктами или кунжутом.

ГОСТ подробно описывает технологию производства чак-чака, начиная с этапов приготовления теста и заканчивая процессом пропитки и формовки. В стандарте зафиксированы допустимые ингредиенты, их пропорции, а также показатели влажности и содержания сахара. Также прописаны требования к вкусу, аромату, консистенции, цвету, а отдельные разделы посвящены правилам упаковки, маркировки, транспортировки и хранения.

В России ГОСТы носят преимущественно рекомендательный характер и считаются признаком высокого качества продукции. Обязательными требования стандарта становятся только для тех производителей, которые публично заявляют о соответствии своей продукции ГОСТу, например, указывая это в маркировке или документации.

