В России появился первый сертифицированный туроператор детского отдыха

Названа причина смерти адвоката Генриха Падвы

Супруга адвоката Генриха Падвы сообщила о смерти мужа из-за инсульта

Tекст: Вера Басилая

Генрих Падва, заслуженный юрист России и один из самых известных адвокатов страны, скончался в возрасте 94 лет от инсульта, пишут «Известия».

О причинах смерти журналистам сообщила супруга Падвы Оксана Мамонтова, добавив, что дата и место похорон пока не определены.

Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве. После окончания школы он с первой попытки не поступил в Московский юридический институт, но спустя год начал учиться в Минском юридическом институте, а затем вернулся в Москву и окончил юридический вуз в 1953 году. Историческое образование Падва получил заочно в Калининском педагогическом институте в 1961 году.

Свою карьеру Падва начал в Тверской области, где работал единственным адвокатом в маленьком райцентре и защищал простых сельчан. В 1971 году он переехал в Москву, где вскоре стал одним из наиболее авторитетных адвокатов страны и вошел в президиум Московской городской коллегии адвокатов, а позже возглавил НИИ адвокатуры, передает РИА «Новости».

Падва был вице-президентом Союза адвокатов СССР, а в 1995 году вместе с коллегами основал одно из первых адвокатских бюро «Падва и Партнеры». За годы практики он защищал интересы крупных российских и иностранных компаний, известных государственных и общественных деятелей, а также предпринимателей.

Среди его подзащитных были Михаил Ходорковский (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Павел Бородин, Анатолий Сердюков, Алишер Усманов, а также такие медийные клиенты, как «Известия» и «Коммерсантъ».

Падва был награжден золотой медалью имени Федора Плевако, почетным знаком Российского национального фонда «Общественное признание» и неоднократно входил в списки лучших юристов страны.

Адвокат Максим Пашков сообщил, что известный российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни.