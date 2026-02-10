McDonald's зарегистрировал товарный знак в России

Роспатент зарегистрировал товарный знак McDonald's для продуктов и напитков

Tекст: Мария Иванова

Ушедшая с российского рынка сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране свой товарный знак, передает РИА «Новости».

Как следует из документов Роспатента, заявку на регистрацию компания подала в декабре 2024 года, а в 2026 году было принято решение о внесении бренда в реестр.

Согласно выданному свидетельству, товарный знак McDonald's теперь официально разрешено использовать в России для продажи продуктов питания, готовых блюд, напитков, а также игрушек и посуды.

Напомним, McDonald's объявил о приостановке работы на территории России в марте 2022 года, ссылаясь на »операционные, технические и логистические сложности«. Российские активы сети выкупил лицензированный партнер Александр Говор, при этом согласно договору, у McDonald's есть право выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет.

После ухода компании первый ресторан под новым брендом «Вкусно – и точка» был открыт в Москве 12 июня 2022 года. McDonald's был основан братьями Диком и Маком Макдоналд в 1940 году, а по состоянию на 30 июня сеть насчитывала более 44 тыс. ресторанов в 114 странах мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале компания «Вкусно – и точка» оспорила отказ в регистрации слогана «Макдоналдс» «Весело и вкусно».

В ноябре прошлого года McDonald's зарегистрировал на территории России семь товарных знаков.

Между тем генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчински заявил о снижении популярности американских брендов из-за ухудшения отношения к США среди потребителей в мире.