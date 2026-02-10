Котяков заявил о необходимости изменить тренд на курьерские вакансии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, тренд по привлечению выпускников вузов в курьерские службы необходимо переломить, передает РИА «Новости».

Котяков отметил: «У курьеров действительно неплохой уровень дохода, что в сочетании с простым входом в эту профессию привлекает в нее массу людей. Нам этот тренд надо переломить… Конечно, когда не знаешь точно, куда устроиться после окончания института, проще пойти работать доставщиком и так зарабатывать на жизнь».

Котяков подчеркнул, что важно, чтобы студенты уже на старших курсах понимали перспективы своей профессиональной карьеры. По его мнению, необходимо выстраивать систему, которая будет помогать молодым специалистам находить свой путь на рынке труда.

Министр также обратил внимание на необходимость обучения школьников навыкам работы с искусственным интеллектом. Он считает, что если дети не освоят эти технологии сейчас, то в будущем могут столкнуться с трудностями при поиске работы. Котяков также добавил, что требуется трансформация системы подготовки кадров, чтобы она соответствовала новым экономическим реалиям.

