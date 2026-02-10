В Хакасии аферисты женили бойца СВО и похитили выплаты

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правоохранители задержали троих подозреваемых в хищении средств у военнослужащего, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Фигурантами уголовного дела стали 38-летний житель Красноярска и две женщины из Хакасии в возрасте 45 и 54 лет.

По версии следствия, аферисты уговорили мужчину оформить фиктивный союз с одной из соучастниц якобы для увеличения довольствия. «На самом деле фигуранты преследовали цель получения денежных выплат, положенных мужчине», – отметили в СК.

После подписания контракта потерпевший передал карту новоиспеченной супруге под предлогом сохранности средств. В итоге подозреваемые похитили около 700 тыс. рублей и потратили их по своему усмотрению.

Силовики провели обыски по местам жительства, изъяв 11 телефонов, 18 банковских карт и документы. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных.

Ранее в Хабаровском крае раскрыли преступников, которые крали деньги участников СВО с помощью оформления фиктивных браков и доверенностей.

В январе прошлого года ФСБ раскрыла преступную группировку в Ростовской области, которая похищала участников СВО, и вымогала у них деньги.