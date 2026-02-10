Умер известный российский адвокат Генрих Падва

О смерти Генриха Падвы сообщил адвокат Максим Пашков в своем телеграм-канале, передает ТАСС. В сообщении Пашков отметил: «У нас в корпорации большое горе. Генрих Павлович Падва. 20.02.1931 – 09.02.2026».
По итогам января 2026 года видеосервис занял первое место по охвату аудитории, свидетельствуют данные Mediascope, которые приводит ТАСС.
Ежедневная аудитория платформы выросла до 42,2 млн пользователей.
Для сравнения: показатели YouTube оказались почти в два раза ниже – 22 млн человек. Третью строчку занимает Rutube, который ежедневно посещают 8,3 млн зрителей.
Общий охват за январь также демонстрирует лидерство отечественной площадки с результатом 82,8 млн пользователей. У американского хостинга этот показатель составил 65,9 млн, а у Rutube – 47,7 млн.
Статистика собиралась среди жителей России, использующих десктопные и мобильные версии сервисов. При подсчете не учитывались просмотры через SmartTV и фоновое воспроизведение видео.
В девятой статье теперь слово «наравне» будет заменено на «наряду», передает РИА «Новости».
«В статье 9 новой конституции слово «тен» («равный») заменено на «катар» («наряду»)», – заявил Нурмуханов на заседании конституционной комиссии.
Он также уточнил, что работу над поправками вели специалисты правительства, парламента, администрации президента, а также лингвисты и другие эксперты. Основная цель изменений – обеспечение терминологической и смысловой единообразности текста основного закона.
Такия образом, девятая статья закрепляет, что русский язык официально используется наряду с казахским в государственных и местных органах, заменяя прежнее «наравне с казахским».
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Казахстане решили почти полностью переписать Конституцию.
В конце января на заседании профильной комиссии в Казахстане презентовали первый проект новой Конституции, включающий преамбулу, 11 разделов и 95 статей.
ФСБ: К вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева причастны спецслужбы Польши
В ФСБ отметили: «В вербовке Л. Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын – гражданин Польши Корба Любош, 1998 года рождения, проживающий в Катовице». Силовики уточнили, что именно через родственника удалось установить контакт с будущим исполнителем, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, в ФСБ сообщили, что Виктор Васин, который участвовал в подготовке покушения, арендовал квартиру в Москве для конспиративного проживания Любомира Корбы на период подготовки покушения. Также Васин обеспечил Корбу проездными билетами для передвижения на общественном транспорте.
Обвиняемые в подготовке убийства замначальника Генштаба генерала Владимира Алексеева заявили, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.
ФСБ также раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Васин размещал резюме на разных площадках и искал работу последние восемь лет. У Васина также имеется задолженность более 831 тыс. рублей, которую взыскивают в принудительном порядке.
Неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве шестого февраля. Генерал получил три огнестрельных ранения.
Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева.
Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине времен Анкориджа
США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS, передает ТАСС.
По словам Лаврова, американская сторона ранее озвучила инициативы, с которыми в Москве согласились, однако теперь Вашингтон изменил свою позицию. Министр отметил, что Россия не видит «радужного будущего» в экономических отношениях с США.
«Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – заявил министр.
Он добавил, что на европейском континенте США проявляют интерес к «Северным потокам», украинской газотранспортной системе и «Турецкому потоку». По мнению Лаврова, цель американцев – доминирование в мировой экономике с помощью тарифов, санкций и прямых запретов, которые не вписываются в честную конкуренцию.
Также Лавров подчеркнул, что Россия не допустит размещения на Украине любых видов вооружения, способных угрожать безопасности страны.
Лавров также заявил, что Россия гарантирует защиту прав русских и русскоязычных граждан, проживающих столетиями в Крыму, Донбассе и Новороссии.
Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине в соответствии с договоренностями в Анкоридже.
Лавров заявил, что недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.
Москва ранее поясняла, что будет считать размещение западных военных, складов и другой инфраструктуры на Украине иностранной интервенцией.
ФСБ: СБУ обещала Корбе за убийство генерала Алексеева 30 тыс. долларов
В случае успешного покушения на Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тыс. долларов США, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Корба также занимался сбором информации о других российских офицерах. Агент украинской разведки за ежемесячное вознаграждение в цифровой валюте отслеживал перемещения высокопоставленных военных в московском регионе.
ФСБ указывала, что Корба был завербован СБУ в Тернополе в 2025 году.
Сами обвиняемые в подготовке убийства Алексеева поясняли, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.
Ваймерт заявила, что Европе срочно требуется альтернатива американским платежным системам Visa и Mastercard, передает ТАСС.
По ее словам, европейские страны сильно зависят от международных решений, а трансграничных платежных инструментов собственного производства у ЕС нет.
Ваймерт отметила: «Мы сильно зависим от международных платежных решений. Да, у нас есть хорошие национальные платежные инструменты, такие как внутренние карты, но у нас нет ничего трансграничного».
Она подчеркнула, что если Европа стремится к экономической независимости, необходимо срочно действовать, поскольку геополитический контекст усиливает важность вопроса. По данным Европейского центрального банка, в 2022 году почти две трети всех операций по картам в еврозоне приходилось на Visa и Mastercard, а в 13 странах вообще отсутствуют национальные альтернативы.
Ваймерт указала, что даже рассматриваемый цифровой евро может появиться слишком поздно, если геополитическая ситуация обострится. Европейские чиновники обеспокоены тем, что американские технологии могут быть использованы против ЕС в случае ухудшения отношений с США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа планирует снизить зависимость от США в ближайшие годы.
В Госдуме заявили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.
Компания Visa подала заявки на три новых знака в России.
Ветеран «Альфы» Филатов: У генерала Алексеева был мизерный шанс выжить при нападении
«Судя по тому, что генералу удалось выжить, в том числе благодаря активному сопротивлению, можно предположить, что нападавший был недостаточно профессиональным», – заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. – «В замкнутом пространстве, когда человека поджидают замаскировавшись под разносчика еды или уборщика, и без предупреждений сразу стреляют – шансы на спасение практически отсутствуют, речь идет буквально о считаных процентах. Следовательно, в действиях преступника что-то пошло не так: он либо замешкался, либо преждевременно выдал свои намерения».
По словам ветерана «Альфы», если человек понимает, что на него будет совершено покушение, обычно остаются только два варианта: либо пытаться уйти, либо сокращать дистанцию и мешать выстрелу. Вероятно в момент, когда генерал заподозрил злоумышленника, было принято единственное правильное решение – идти на сближение и вступать в борьбу, чтобы не дать прицельно выстрелить.
Он отметил, что поскольку Алексеев – человек профессиональный и рассудительный, он, скорее всего, понимал и оценивал риски. Поэтому выходя из квартиры на лестничную клетку или из подъезда – мест, удобных для покушения – генерал был особенно бдителен.
«Судя по характеру ранений – даже если одно из них в ногу, а другие два в брюшную полость – по крайней мере один выстрел был неприцельным, «сбитым». Когда человеку мешают, хватают за руки и не дают навести оружие, выстрелы часто приходятся по конечностям. Стрелять в упор по конечностям намеренно смысла нет, если только цель – взять живым», – рассуждает эксперт.
«Отсутствие контрольного выстрела также указывает на непрофессионализм. Вероятно, преступник испугался во время борьбы и, опасаясь вмешательства соседей, после такого количества выстрелов решил скрыться, не проверяя результат», – считает Филатов.
На прошлой неделе на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева напали в жилом доме в Москве. Он получил три огнестрельных ранения: два в брюшную полость и одно в ногу. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что Алексеев сразу понял, что на него готовится покушение, поэтому пошел на моментальное сближение со злоумышленником, не дав ему поднять пистолет на уровень головы, что напугало убийцу, который после ряда выстрелов скрылся с места преступления.
Врачи сообщили, что состояние Алексеева оценивается как тежелое, но стабильное. Пострадавший уже пришел в сознание.
Спецслужбы в течение нескольких суток задержали в ОАЭ и доставили в Россию пытавшегося скрыться исполнителя покушения. Его пособник был задержан в Москве. Оба признали свою вину. Еще одной соучастнице преступления удалось скрыться, выехав из России.
По данным ФСБ, непосредственный исполнитель 66-летний Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Как писала газета ВЗГЛЯД, за покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша. Вербовка несостоявшегося киллера проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши.
Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 72 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 996 беспилотников, 650 ЗРК, 27 568 танков и других бронемашин, 1661 боевая машина РСЗО, 33 163 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 959 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, в субботу ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины.
В минувшие выходные на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике.
ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.
Фигуранты Любомир Корба и Виктор Васин признали вину, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА «Новости».
Они пояснили, что заказ на убийство поступил из СБУ.
Следствие установило четкое распределение ролей между соучастниками планируемого преступления. Корба выступал непосредственным исполнителем покушения на генерал-лейтенанта, а Васин выполнял функции пособника, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что силовикам понадобилось всего несколько часов, чтобы установить стрелявшего в генерала Алексеева
Напомним, Васин последние 10 лет пытался найти работу. У него скопился долг более 831 тыс. рублей.
Корба прибыл в Москву по заданию украинских спецслужб для убийства Алексеева и обратился за помощью к Васину, сказал он, передает РИА «Новости».
«Он обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме временного жилья конспиративной квартиры и приобретения проездных документов в городе Москве. О чем я искренне раскаиваюсь», – заявил обвиняемый.
Ранее ФСБ сообщала, что Корбу вербовали при поддержке польских спецслужб, при этом ключевую роль сыграл его сын, гражданин Польши.
Корбе за убийство генерала обещали 30 тыс. долларов. Он был завербован СБУ в Тернополе в 2025 году.
Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая ночью 5 февраля вылетела из Москвы в Стамбул, сообщает РИА «Новости».
В документах, обнародованных спецслужбой, указано: «5.02.2026 в 1:10 З. Серебрицкая вылетела из РФ авиарейсом Москва – Стамбул из МАП Внуково».
ФСБ также раскрыла, что Серебрицкая до 2020 года имела гражданство Украины и носила фамилию Антонюк. Она родилась в поселке Фрунзе Ворошиловградской (Луганской) области УССР, а позже получила российское гражданство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины.
Зинаиду Серебрицкую, одну из фигурантов дела, собираются объявить в розыск после ее отъезда на Украину.
Зинаида Серебрицкая, подозреваемая в причастности к покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, пыталась выселить одного из своих сыновей из дома в Славяносербском районе ЛНР и продать недвижимость, передает ТАСС.
По словам источника агентства в силовых структурах, отношения в семье Серебрицкой были напряженными, а ее сын, проживавший в доме, считался неблагополучным.
Местные жители рассказали, что Серебрицкая уехала из села Хорошее еще в 2004 году, а прошлым летом пыталась продать свою недвижимость за 2,5 млн рублей. Сосед Вадим отметил, что реальная рыночная цена дома в этом районе намного ниже, а ее попытки продать дом за такую сумму вызвали недоумение среди соседей.
Соседка по селу Ирина уточнила, что Серебрицкая приезжала в деревню летом прошлого года, но практически ни с кем не общалась. По ее словам, подозреваемая даже предлагала дом местной церкви, однако сделка не состоялась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины.
Ксения Собчак стала ведущей на праздновании 20-летия бывшей невесты Григория Лепса Авроры Кибы, сообщает Super.ru.
На вечеринке Собчак не упустила возможность пошутить: обратив внимание на меховую юбку именинницы, она заявила: «Я думала, это парики Лепса».
Юбилей прошёл в окружении друзей Кибы и приглашенных звезд. Слова Собчак вызвали смех среди гостей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, студентка Аврора Киба подтвердила окончание романа с певцом Григорием Лепсом. Она отметила, что разрыв прошел без конфликтов. Киба заявила о сохранении уважения между сторонами.
Как сообщает Reuters, решение о запуске миссии может быть принято уже на этой неделе, когда в Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран-участниц альянса, передает ТАСС.
По данным агентства, основной целью операции станет усиление роли НАТО в арктическом регионе, а также снижение напряженности между американским президентом Дональдом Трампом и европейскими союзниками по вопросу Гренландии.
В январе Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.
Ранее США усомнились в достаточности защиты Гренландии со стороны Дании.
Газета Politico сообщала о выделении ЕС 150 млн евро Гренландии.
В статье для Reuters Диксон выразил мнение, что самым простым выходом из сложившейся ситуации станет перевод всех российских активов в новый депозитарий, контролируемый Евросоюзом, передает РИА «Новости». Он считает, что это избавит Бельгию от возможных рисков, а также позволит перевести замороженные средства из других европейских стран в единый депозитарий.
«Это выведет Бельгию из-под удара. Замороженные средства, которые находятся в других странах блока также можно будет перевести на новый депозитарий. Тогда ЕС сможет свободно использовать эти активы для оказания помощи Украине в обороне», – заявил экономист.
Диксон также подчеркивает, что Евросоюзу необходимо убедить Бельгию согласиться на такой шаг.
В декабре Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Регулятор заявил, что разбирательства с Euroclear будут конфиденциальными из-за суверенных активов.