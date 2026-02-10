Землетрясение на Сахалине затронуло семь населенных пунктов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано на Сахалине и ощущалось в семи населенных пунктах региона, передает ТАСС. По данным регионального управления МЧС, толчки произошли около 11 часов по местному времени, зарегистрированы на сейсмической станции «Южно-Сахалинск» Единой геофизической службы РАН. Ранее специалисты сообщили о двух толчках магнитудой 4,5 и 3,3.

«Сейсмособытие ощущалось до четырех баллов в семи населенных пунктах: поселок городского типа Тымовское, село Молодежное, село Чир-Унвд, село Славы, село Адо-Тымово, село Арги-Паги, село Воскресеновка», – сообщили в МЧС. По информации ведомства, первый толчок особенно ощутим был в поселке Тымовское.

Сейчас все службы продолжают работу в штатном режиме. Проводятся обследования жилых домов, социально значимых объектов и инфраструктуры. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась, обращений в экстренные службы также не поступало. Оперативные группы администраций и пожарно-спасательных гарнизонов продолжают осмотр зданий и сооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года.

Магнитуда подземных толчков у Камчатки достигла 8,5.

На Камчатке зафиксировали волну цунами высотой в четыре метра.