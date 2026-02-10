Ученые из Казани создали биозащиту, удвоившую урожай томатов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Казанские ученые разработали новый метод биологической защиты томатов, позволяющий значительно уменьшить применение химических фунгицидов, передает РИА «Новости». В Казанском государственном аграрном университете сообщили, что с помощью полезных микроорганизмов – бактерий и грибов – можно вдвое сократить использование пестицидов при сохранении урожайности.

В эксперименте использовали сорт томатов «Хурма», который особенно восприимчив к распространенным грибковым заболеваниям. Это позволило наглядно оценить эффективность различных методов защиты. Ученые поочередно применяли химические препараты, биопрепараты и их комбинации.

По результатам исследований, совместное использование био- и химических средств оказалось наиболее эффективным. Длина корней увеличилась на 65% по сравнению с использованием только химии, а масса плодов выросла почти на четверть относительно контрольной группы, которую не обрабатывали.

В университете подчеркнули, что комбинированное применение биопрепаратов и фунгицидов позволяет экономить на химикатах и повышать урожайность. Такой подход снижает нагрузку на почву и окружающую среду, что дает значительную выгоду для фермеров.

