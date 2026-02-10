Марго Робби заявила, что фильм «Грозовой перевал» превзошел книгу по эротизму

Tекст: Катерина Туманова

В фильме, действие которого разворачивается на йоркширских пустошах, Джейкоб играет Хитклиффа, а Марго — Кэти.

Марго рассказала, как много она и ее привлекательный партнер по фильму целуются на экране в экранизации по сравнению с романом 1847 года.

«В книге они на самом деле не целовались, а мы целуемся очень много. Мы целуемся везде», – цитирует Марго Daily Mail.

Робби призналась, что ей было невероятно приятно, когда Элорди поднимал её одной рукой или сажал на дерево.

«О, я лёгкая, как пёрышко, я крошечная», – радовалась тогда актриса.

Когда Робби утвердили на роль среди экспертов возникло роптание на тему того, что в романе Кэти – подросток, а Хитклифф – темнокожий цыган.

Между тем, на вопрос о том, готовится ли Робби к романтическим сценам по-особому, Марго ответила изданию PEOPLE: «Ничем не отличается от всех других сцен, которые мы снимаем. Фильм требует от нас всех очень многого. Моя героиня, по сути, плачет в каждой сцене, но нет, это было здорово. Мне очень понравилось играть персонажа, который мгновенно переходит от одной бурной эмоции к другой».

