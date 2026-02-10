Посол Дарчиев объявил о поручении сделать отношения с США снова великими

Tекст: Катерина Туманова

«Ответственно заявляю, что российские и американские дипломаты служат своим странам очень профессионально и ставят дипломатию на первое место. Это позволяет преодолеть кризисы и сохранить здравый смысл, чтобы сделать российско-американские отношения снова великими. Наши президенты поручили нам именно это», – приводит РИА «Новости» слова Дарчиева на приеме по случаю Дня дипломатического работника.

Он добавил, что работа дипломата – это служение народу своей страны вдали от дома ради взаимопонимания и предотвращения конфликтов за скромную зарплату.

«Один из стереотипов о дипломатах – что это бесконечный туризм и путешествия по роскошным местам за деньги государства между походами в казино Лас-Вегаса, Атлантик-Сити или Монте-Карло», – перечислил дипломат.

Он добавил, что быть дипломатом – это тяжелый неблагодарный труд 24 на 7.

«Передача сообщений, переговоры о встречах, сопровождение требовательных делегаций и при необходимости переноска их багажа», – поделился Дарчиев.

Он отметил, что дипломатам приходится говорить «может быть» вместо «нет», а «посылать» нужно уметь так искусно, чтобы оппонент уточнял направление движения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США. Он также назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Лавров в День дипломатического работника назвал внешнеполитические ориентиры России.