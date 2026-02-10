Свищев упрекнул оргкомитет Олимпиады в экономии и разгильдяйстве

Tекст: Катерина Туманова

«Оргкомитет Олимпиады сэкономил или проявил разгильдяйство. Жаль, что спортсмены выкладывают не медали, а то, как они разваливаются и крошатся. Для любого медалиста это память на всю жизнь. Награда, ради которой он боролся всю жизнь. И когда она разваливается в руках, воспоминания получаются смазанными. Обидно за спортсменов, которые получили такие медали», – заявил Свищев РИА «Новости».

Проблема с качеством олимпийских наград ранее стала поводом для обсуждений среди спортсменов. Американская фигуристка Алиса Лю пожаловалась, что ее золотая медаль оторвалась от ленты, а серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на части. Операционный директор Олимпиады Андреа Франчизи сообщил, что оргкомитет изучает причины повреждений и работает над их устранением.

Свищев провел параллели с Олимпиадой в Сочи, подчеркнув, что в России медали утверждали с особым вниманием к деталям, а процесс был тщательно организован.

«Сейчас я не понимаю, почему такого низкого качества символика Олимпиады. Не хочу злорадствовать, но, я извиняюсь, там все через заднее место. И свет отключается во время соревнований, и музыка, и лед проваливается. Как-то не пошло, к сожалению. Думаю, это не последние истории, что-то еще там будет», – добавил он.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр 2026 года состоялась 6 февраля в Милане. В соревнованиях примут участие 13 спортсменов из России.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года были прерваны из-за пропавшего освещения на стадионе в Кортина-д'Ампеццо. Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне.