Оперная певица Анна Нетребко начала ликвидацию бизнеса в России

Tекст: Катерина Туманова

Оперная певица Анна Нетребко ликвидирует бизнес в России, согласно юридическим документам.

В конце января она представила налоговой службу Санкт-Петербурга заявление о прекращении деятельности ИП, основным видом деятельности которого была заявлены активность в области исполнительских искусств, передаёт РИА «Новости».

Напомним, весной 2025 года Нетребко объявляли в розыск из-за квартиры в Петербурге.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начале мая 2025 года активисты устроили акцию против концерта Нетребко в Братиславе. Летом суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против «Метрополитен-опера».



