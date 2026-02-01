Следователи выявили дрон НАТО при атаке ВСУ на Сартану в ДНР

Международный день десерта и День лифтовика отмечается 1 февраля

Tекст: Катерина Туманова

Международный день десерта празднуют 1 февраля благодаря американским сладкоежкам. Необычный бисквит или мини-торт в шоколадной глазури на палочке cake pop (кейк-поп) в 2008 году изобрёл кондитер Энджи Дадли из американской Атланты. Он сделал пирожным то, что все привыкли видеть как леденец чупа-чупс, только вместо карамели под слоем шоколада спрятал безе, тирамису, шарлотку, паннакотту и не только. В честь этого кулинарно-дизайнерского решения в первый день февраля отмечается этот вкусный праздник.

День работника лифтового хозяйства или День лифтовика тоже празднуют 1 февраля. Массовое производство лифтов в СССР после войны стало символом прогресса и технического развития страны, поэтому 1 февраля 1949 года, когда было принято Постановление Совета Министров СССР «Об организации производства лифтов», стал неофициальным праздником тех, кто занят в этой сфере: механиков, монтажников, диспетчеров, инженеров и других.

Международный день боди-арта в это воскресенье напоминает о том, что холстом для выражения творческой мысли может стать даже тело человека, как это и случилось в 60-х годах XX века. Причём боди-артом является не только роспись по телу, но и мимика, позы, жесты, фото или муляжи тел. Праздник в честь этого явления появился в 2014 году, когда американец Энди Голуб устроил перформанс по раскрашиванию тел в Нью-Йорке, который подхватили в Амстердаме, Берлине, Цюрихе.

День Робинзона Крузо 1 февраля напоминает о найденном в этот день в 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане шотландского моряка Александра Селкирка. Когда-то он был пиратом, а потом стал прообразом Робинзона Крузо для книги Даниэля Дефо. В 1999 году авторитетный ежегодный справочник Chase's Calendar of Events предложил сделать 1 февраля Днём Робинзона Крузо в честь жажды приключений и способности справляться с любыми сложностями и в память о спасении боцмана с Фердинандеса.

При этом в США в это воскресенье отмечают День тёмного шоколада, в Индии – День береговой охраны, в Никарагуа – День ВВС, в Руанде Национальный день героев.

К именинному пирогу 1 февраля приглашаются Арсений, Антон, Ефим, Марк, Макар, Николай, Федор и Пётр.