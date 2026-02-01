  • Новость часаСредства ПВО за пять часов уничтожили над регионами России более 20 дронов ВСУ
    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    NYT: Встреча России, США и Украины в Абу-Даби отложена
    Путин позвонил Наине Ельциной
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    1 февраля 2026, 22:44 • Новости дня

    В аэропортах Владикавказа и Магаса введены временные ограничения полётов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил о временных ограничениях полётов в аэропортах Владикавказа и Магаса.

    «Аэропорты Владикавказа (Беслан) и Магаса: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Напомним, ранее в этот день аэропорты Краснодара и Геленджика ввели   ограничения на полёты, а чуть позже – аэропорт Грозного.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за 10 часов воскресенья в регионах России были сбиты 38 дронов ВСУ, из которых большинство уничтожено над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    1 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос ограничения военного потенциала Киева становится актуальным на фоне заявлений о скором вступлении Украины в Евросоюз, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Могу сказать, что с учётом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Киев будет технически готов к вступлению в Евросоюз в первом полугодии 2026 года, а полностью – в 2027 году. Он выразил желание закрепить конкретную дату вступления Украины в ЕС в мирном договоре по итогам конфликта.

    По словам Зеленского, Украина ведёт переговоры по открытию необходимых кластеров для подготовки к членству и рассчитывает на поддержку европейских стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО может привести к войне с Россией. Минобороны Украины заявило о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества.

    1 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Следователи перечислили рабочие версии пропажи семьи Усольцевых

    Tекст: Катерина Туманова

    В качестве основной версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае рассматривается несчастный случай, а возможность их побега официально исключена, сообщила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

    По её слова, изначально рассматривали три основные версии произошедшего, первая из которых заключалась в том, что люди самостоятельно отправились в лес  или в горную местность и приняли решение скрыться.

    «Вторая версия, что они дошли до какой-то точки в тайге либо шли уже обратно, и с ними произошел несчастный случай. Поэтому они не смогли вернуться. Третья версия – это криминальный характер смерти, то есть нападение на территории, где они находились, и сокрытие трупов в лесу либо вывоз их куда-то», – рассказала Сырымбетова ТАСС.

    Он уточнила, что при расследовании версия о побеге была опровергнута. Против неё свидетельствовали собранные по делу доказательства. Две остальные версии планомерно отрабатываются.

    С учетом того, что уже установлено следствием, приоритетной остается версия несчастного случая на территории Кутурчинского Белогорья, подытожила представитель СК России.

    Напомним, 2 октября 2025 года МВД по Красноярскому краю сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время похода в направлении горы Буратинка. По факту их безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело пункту «а», части 2, статьи 105 УК России (Убийство двух или более лиц).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следствие рассматривает возможность, что исчезновение семьи в тайге связано не только с несчастным случаем, но и с преступными действиями. Выяснилось, что глава семьи Сергей Усольцев привлекался к административной ответственности и участвовал в американской программе в 1990-х годах.

    Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» заявили, что найти пропавшую семью Усольцевых в Красноярском крае возможно после схода снега. Эксперт-поисковик оценила вероятность ухода семьи Усольцевых жить в тайгу.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    1 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Российский боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF

    Муртазалиев проиграл бой Келли и лишился титула чемпиона IBF

    Российский боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В поединке в британском Ньюкасле россиянин Бахрам Муртазалиев проиграл британцу Джошу Келли судейским решением, уступив чемпионский пояс IBF.

    Бахрам Муртазалиев не смог защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг, уступив в поединке из 12 раундов, который прошёл в Ньюкасле британцу Джошу Келли, передает ТАСС.

    Келли победил Муртазалиева решением судей. Для Муртазалиева это первое поражение в профессиональной карьере после 23 побед, из которых 17 были одержаны нокаутом.

    Келли впервые участвовал в бою за титул чемпиона мира и одержал 18-ю победу в карьере, девять из которых закончились нокаутом.

    Муртазалиев завоевал чемпионский пояс IBF в апреле 2024 года, победив немца Джека Кулкая нокаутом в 11-м раунде, а в октябре того же года выиграл у Тима Цзю техническим нокаутом в третьем раунде. Он работает с американской промоутерской компанией Top Rank и ранее был обязательным претендентом на титул IBF.

    Келли ранее проиграл россиянину Давиду Аванесяну бой за титул чемпиона Европы в 2021 году, а также добивался успехов на любительском ринге, становясь чемпионом Англии и бронзовым призером Европейских игр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, россиянин Гассиев нокаутировал болгарина Пулева и стал чемпионом мира WBA. Россиянин Немков завоевал титул чемпиона PFL в тяжелом весе. Россияне выиграли медальный зачет на XXIII чемпионате мира по боксу


    1 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооружённые силы Украины (ВСУ) за январь 2026 года потеряли в зоне СВО более 38,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, следует из сводок Минобороны России.

    Согласно данным оборонного ведомства, с 1 по 9 января ВСУ лишились 11 355 человек в зоне действия российских группировок. С 10 по 16 января – 8 695 человек, а с 17 по 23 января – 8 810 солдат. В период с 24 по 31 января – 9 785 военнослужащих, подсчитали в ТАСС.

    В целом потери в личном составе ВСУ за месяц достигли 38 645 военнослужащих, при этом наибольшие потери армия Украины понесла в секторах действия бойцов. российской группировки «Центр».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Центр» водрузили российский флаг в Димитрове. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта из-за дезертирства в ВСУ. Россия в 2026 году поведёт наступление на двух основных направлениях СВО.


    1 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Начало последнего месяца зимы отметится в Московском регионе низкими температурами и отсутствием снегопадов из-за антициклона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Нет, снегопадов не будет, потому что антициклон формируется над Кольским полуостровом, давление будет повышаться, поэтому температуры очень низкие. Хорошо выраженные морозы прогнозируются, это приведет к тому, что уже в ближайшую ночь температура в Москве в спальных районах –20... –22 градуса. Вот только в центре будет минус 17-18, что тоже совсем не жарко», – сообщил он ТАСС.

    По словам синоптика, дневные температуры по региону прогнозируются –12...–17 градусов, в Москве –13... –14 градусов, осадков почти не ожидается.

    В воскресенье, 1 февраля, местами будет небольшой снег. Ночные температуры в Москве достигнут –20... –22, по области –25 градусов.

    Вильфанд предупредил, что морозная погода будет сопровождаться северным ветром 6-11 м/с, что усиливает холод.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах. В ЦФО ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов. Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве.

    1 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Сальдо призвал освободить умы жителей правобережной Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Кроме правобережья Днепра в Херсонской области, в освобождении нуждаются умы местных жителей, охваченных западной идеологией, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наша цель благородна и справедлива: нам нужно всё сделать для того, чтобы освободить людей, живущих на правобережной части Украины от вторгшегося в их умы и вторгающегося в дальнейшем духа, который навеян западными идеологами», – заявил он ТАСС.

    По его словам, иначе всё ведёт к уничтожению личности, идентичности, уничтожению культурных традиций, насаждению чуждых традиций и идей, которые не свойственны людям, проживающим на этой территории.

    Сальдо считает освобождение «от вторжения в умы» такой же важной задачей спецоперации, как освобождение территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переходе в собственность России имущества украинских олигархов. Также он сообщал, что власти Украины перестали помогать оставшимся в Херсоне гражданам.

    1 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Россия объявила в розыск экс-премьера Украины Яценюка

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявлен в России в розыск по уголовной статье, указано в базе МВД России.

    «Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>переобъявлен» , приводит РИА «Новости» сведения из базы МВД России.

    Как ранее отмечали в Следственном комитете России, Яценюку, а также экс-руководителю администрации президента Украины Сергею Пашинскому и бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице заочно предъявлены обвинения.

    По данным ведомства, они входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в решении о начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

    В Следственном комитете указывали, что в результате этих действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, среди которых 44 ребенка.

    Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва в 2024 году передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе. Генпрокуратура в 2025 году направила в суд дело о геноциде в Донбассе со стороны Киева. Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины.

    1 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года российские военнослужащие взяли под контроль 24 населённых пункта в различных областях зоны спецоперации, включая Запорожскую и Донецкую, следует из сводок Минобороны России.

    На основе сводок Минобороны, российские военные с начала 2026 года освободили 24 населённых пункта, десять из которых – в Запорожской области. Там бойцы группировок «Восток» и «Днепр» взяли под контроль Терноватое, Новояковлевку, Речное, Прилуки, Павловку, Жовтневое, Белогорье, Новобойковское, Зеленое и Петровку, согласно подсчетам ТАСС.

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцы группировок «Центр» и Южной группировки войск освободили шесть населенных пунктов: Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное и Торецкое.

    В Харьковской области подразделения «Запад» и «Север» взяли под контроль Купянск-Узловой, Старицу, Симиновку и Подолы.

    В Сумской области группировка войск «Север» освободили Грабовское, Комаровку и Белую Березу. Также усилиями бойцов группы «Восток» под контроль российских сил перешёл населённый пункт Братское в Днепропетровской области.

    Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 15 января заявил, что в первые две недели января российские войска освободили около восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    1 февраля 2026, 07:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
    Силы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении в течение ночи силами ПВО 21 дрона ВСУ над четырьмя регионами России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, пять дронов уничтожили над Воронежской, по одному беспилотнику ликвидировано над территориями Астраханской и Калужской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы над семью российскими регионами за три часа был уничтожен 41 дрон ВСУ, из которых больше всего сбито в Брянской области. В России создали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    1 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду

    Tекст: Катерина Туманова

    Артиллерийскую бригаду ВСУ, которая в прошлом году отличилась тем, что растеряла все РСЗО HIMARS, переформировали и направили в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», – рассказал источник РИА «Новости».

    Переформированную бригаду теперь вооружили украинскими САУ «Богдана», добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.


    1 февраля 2026, 02:54 • Новости дня
    Вахтовка с рабочими опрокинулась в реку на Камчатке

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи Мильковского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК России по региону проверяют обстоятельства травмирования рабочих золотодобывающей компании в результате опрокидывания вахтовки с моста, говорится в Telegram-канале СУ СК РФ по Камчатскому краю.

    «По предварительным данным в результате происшествия пострадали десять человек. Пострадавшие доставлены в Мильковскую районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщили там.

    В ведомстве добавили, что следователи устанавливают детали произошедшего, чтобы по итогам доследственной проверки принять решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Херсонская область возглавила рейтинг зарплат вахтовиков в России. Автобус с вахтовиками перевернулся из-за коровы в Забайкалье. Уголовное дело возбудили после ДТП с вахтовиками в Амурской области.

    1 февраля 2026, 04:40 • Новости дня
    Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине

    Уитакер назвал мировое сделку первым шагом к миру на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о значительном прорыве в дипломатических усилиях по прекращению войны на Украине, отметив, что урегулирование конфликта «неминуемо».

    «Мы всё ближе и ближе к достижению соглашения», – приводит слова Уитакера в интервью FoxNews портал Sada El-Balad.

    Уитакер отметил, что дипломатические команды сосредоточены на решении «технических и сложных вопросов», которые остаются на повестке дня.

    Дипломат подчеркнул, что, хотя детали сложны, движение к соглашению вышло на критическую стадию. Уитакер заявил об оптимистичной оценке процесса переговоров, которые, по его мнению помогут сторонам договориться.

    Он охарактеризовал соглашение как близкое к завершению, но признал, что последние препятствия связаны с весьма специфическими моментами, такими как территориальные разграничения, гарантии безопасности и обеспечение постконфликтной стабильности.

    «Мирное соглашение, которое, по сути, является первым шагом, – сложный документ. Он касается территорий, их границ, способов управления ими и порядка соблюдения режима прекращения огня. Это сложные вопросы», – цитирует Уитакера РИА «Новости».

    Аналитики рассматривают это заявление как один из наиболее убедительных признаков того, что международное сообщество, возглавляемое США и НАТО, ставит во главу угла прекращение боевых действий путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Уитакер заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто в течение 90 дней. В начале января он заявил, что все мы можем оказаться на пороге мира на Украине. Уиткофф сообщил, что  США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине.

    1 февраля 2026, 02:24 • Новости дня
    Марочко навал самые результативные направления фронта прошедшей недели

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные за прошедшую неделю добились значительных успехов на запорожском направлении и северо-западных рубежах Донецкой Народной Республики (ДНР), освободив несколько населённых пунктов, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, успехи отмечаются и на других участках линии фронта, включая Харьковскую и Сумскую области, где также были освобождены населённые пункты.

    «Если говорить о результативности за истекшую неделю и продвижении наших войск, то, по моему субъективному мнению, в очередной раз хочу отметить Запорожскую область – здесь наши военнослужащие довольно-таки серьёзно продвигаются», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что работа ВС России на северо-западных рубежах Донецкой Народной Республики на стыке с Днепропетровской областью тоже отметилась определенными успехами.

    Ранее Минобороны России сообщало, что за неделю армия России освободила семь населенных пунктов в зоне спецоперации: Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (Донецкая Народная Республика), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил  военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры  освобождения Петровки в Запорожской области.

    1 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Международный день десерта и День лифтовика отмечается 1 февраля
    Международный день десерта и День лифтовика отмечается 1 февраля
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Воскресенье, 1 февраля, важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, экологических, гастрономических, шутливых и фантазийных праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.

    Международный день десерта празднуют 1 февраля благодаря  американским сладкоежкам. Необычный бисквит или мини-торт в шоколадной глазури на палочке cake pop (кейк-поп) в 2008 году изобрёл кондитер Энджи Дадли из американской Атланты. Он сделал пирожным то, что все привыкли видеть как леденец чупа-чупс, только вместо карамели под слоем шоколада спрятал безе, тирамису, шарлотку, паннакотту и не только. В честь этого кулинарно-дизайнерского решения в первый день февраля отмечается этот вкусный праздник.

    День работника лифтового хозяйства или День лифтовика тоже празднуют 1 февраля. Массовое производство лифтов в СССР после войны стало символом прогресса и технического развития страны, поэтому 1 февраля 1949 года, когда было принято Постановление Совета Министров СССР «Об организации производства лифтов», стал неофициальным праздником тех, кто занят в этой сфере: механиков, монтажников, диспетчеров, инженеров и других.

    Международный день боди-арта в это воскресенье напоминает о том, что холстом для выражения творческой мысли может стать даже тело человека, как это и случилось в 60-х годах XX века. Причём боди-артом является не только роспись по телу, но и мимика, позы, жесты, фото или муляжи тел. Праздник в честь этого явления появился в 2014 году, когда американец Энди Голуб устроил перформанс по раскрашиванию тел в Нью-Йорке, который подхватили в Амстердаме, Берлине, Цюрихе.

    День Робинзона Крузо 1 февраля напоминает о найденном в этот день в 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане шотландского моряка Александра Селкирка. Когда-то он был пиратом, а потом стал прообразом Робинзона Крузо для книги Даниэля Дефо. В 1999 году авторитетный ежегодный справочник Chase's Calendar of Events предложил сделать 1 февраля Днём Робинзона Крузо в честь жажды приключений и способности справляться с любыми сложностями и в память о спасении боцмана с Фердинандеса.

    При этом в США в это воскресенье отмечают День тёмного шоколада, в Индии – День береговой охраны, в Никарагуа – День ВВС, в Руанде Национальный день героев.

    К именинному пирогу 1 февраля приглашаются Арсений, Антон, Ефим, Марк, Макар, Николай, Федор и Пётр.

    1 февраля 2026, 15:05 • Новости дня
    Медведев: Военная победа в СВО по ряду параметров уже просматривается

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo отметил, что «совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров».

    Медведев также подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее достижение целей спецоперации, отметив: «Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Ранее Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет.

