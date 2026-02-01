Девятилетний мальчик ушёл гулять в Санкт-Петербурге и не вернулся

Девятилетний мальчик три дня назад ушёл гулять в Санкт-Петербурге и пропал

Tекст: Катерина Туманова

«Предварительно установлено, что 30.01.2026 около 14 часов 00 минут малолетний покинул своё место жительства на Красносельском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся, на связь с родственниками не выходит», – сообщили следователи.

Они добавили, что мальчик был одет в чёрную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги и черную шапку, на нём был бежевый шарф. Также у него был чёрный рюкзак.

Отряд «Лиза Алерт», волонтёры и родители – порядка 200 человек – подключились к поискам, обыскали за двое суток обширную территорию Петербурга и Ленобласти, сообщила координатор поисков Кристина Ливенцова телеканалу «Санкт-Петербург».

«На данный момент штаб свернут и принято решение координатором и органами о том, что работа будет вестись в информационном формате. Информационные координаторы отрабатывают свидетельства на достоверность», – сказала она.

По одной из версий, ребёнок собирался покататься на горке у железнодорожной насыпи и Таллинского шоссе.

Следственный отдел по Красносельскому району Санкт-Петербурга ГСУ СК России возбудил уголовное дело об убийстве.

