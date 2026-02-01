Стармер предложил ЕС сблизиться с Британией в вопросах обороны

Стармер заявил о намерении восстановить переговоры с Евросоюзом по вопросам обороны и безопасности, передает Politico. Стармер отметил, что рассчитывает на прогресс в вопросах расходов, возможностей и сотрудничества между Британией и европейскими странами, включая инициативу фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) или другие подобные проекты.

«Я высказывал мнение, что нам стоит рассмотреть такие схемы, как SAFE и другие, чтобы понять, сможем ли мы наладить более тесное взаимодействие», – сказал он журналистам во время визита в Китай. Ранее переговоры по участию Британии в кредитной программе SAFE были прерваны после разногласий по вопросу взносов Лондона.

В настоящее время Британия может участвовать в SAFE лишь как третья страна, но ей недоступна полноправная интеграция. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что обсуждать возможность второго SAFE-фонда пока преждевременно.

Обсуждается возможность участия Британии в европейском кредите на 90 млрд евро для Украины. При этом Франция и ряд других стран настаивают, чтобы страны-участницы из числа третьих государств также платили взносы, учитывая, что члены ЕС выплачивают проценты по кредиту. Британские официальные лица заявили, что этот вопрос сейчас активно не прорабатывается.

Представитель британского правительства напомнил, что страна уже выделила 21,8 млрд фунтов для поддержки Украины военной и финансовой помощью. В понедельник в Лондон прибывают еврокомиссары Марош Шефчович и Валдис Домбровскис для переговоров с британскими министрами, на которых основное внимание будет уделено торговле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Евросоюз рассматривают возможность новых переговоров по вопросам оборонного сотрудничества.