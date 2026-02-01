В Ессентуках прошел митинг в поддержку Армянской Апостольской Церкви

Tекст: Ольга Иванова

В Ессентуках прошла акция в поддержку Армянской Апостольской Церкви и Католикоса всех армян Гарегина II, передает ИА «Реалист» в Telegram-канале. Мероприятие состоялось на территории армянской церкви Святой Рипсиме 1 февраля и собрало многочисленных участников. Участники митинга подписали обращения в защиту Церкви и ее главы, а также выступили против преследования священнослужителей в Армении.

Организаторами выступила епархия Юга России Армянской Апостольской Церкви, а также движения «Наследники Ноя» и «Крестоносное освободительное движение». Присутствующие подчеркнули, что ААЦ является основой национальной идентичности армян, а Католикос является главой, избранным народом и Богом. Особое внимание уделялось необходимости единства Церкви и государства в сложный период.

Как отметил армянский политолог Мика Бадалян в своем Telegram-канале, акция стала «Манифестом Сопротивления армянской диаспоры, которая больше не намерена молча смотреть на разрушение нашего культурного кода». Он добавил, что лидеры общественных организаций и добровольцы выступили вместе со священниками, что, по его словам, является «самым страшным кошмаром для [премьер-министра Армении Николы] Пашиняна».

Бадалян также обратил внимание на символичность присутствия на акции настоятеля местного храма Русской Православной Церкви. По его мнению, это стало четким сигналом того, что в борьбе за христианские ценности ААЦ и РПЦ выступают единым фронтом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сторонники Армянской апостольской церкви собрались в Армавире. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Арменак Тозлян в обращении к участникам акции заявил, что попытки изменить порядок избрания Католикоса и вмешательство государства в церковные дела приведут к расколу общества. Он отметил, что представители армянской диаспоры в России объединяются для предотвращения этого процесса.

Ранее священники Армянской апостольской церкви в России вышли на акцию у посольства Армении в Москве против политики Еревана.

Клирики Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви осудили преследования священников со стороны властей Армении.