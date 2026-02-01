Суд приговорил к семи годам разработчиков «Горизонта» за хищение 38 млн рублей

Tекст: Ольга Иванова

Кунцевский суд Москвы вынес приговор по делу о хищении более 38 млн руб. при создании педагогической платформы «Горизонт», передает РИА «Новости». Суд признал виновными бывшего руководителя «Гостеха» Ярослава Демченко, экс-директора ООО «РСВ» Антона Аникина и менеджера ООО «Клевер» Артема Прошко по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как следует из материалов суда, приговор был оглашен 29 января. Газета «Коммерсант» уточняет, что фигурантам назначены сроки лишения свободы от пяти до семи лет, однако адвокаты не стали комментировать этот факт.

Следствие установило, что ООО «Клевер» заключило контракт с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на создание автоматизированной системы «Горизонт» для педагогов, но изначально не собиралось исполнять условия в полном объеме. Часть работ была выполнена формально, а фонд принял их как завершенные, несмотря на несоответствие контракту.

Похищенные 38 млн руб., по версии следствия, были распределены между Демченко и другими должностными лицами, что привело к особо крупному ущербу государству. Отмечается, что «Гостех» – это платформа для создания государственных цифровых сервисов и информационных систем.

