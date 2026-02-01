Фильм о Мелании Трамп побил рекорд кассовых сборов США

Tекст: Ольга Иванова

Документальный фильм «Мелания» о супруге Дональда Трампа собрал около 2,9 млн долларов в день премьеры 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter. По предварительным прогнозам, за первые выходные после выхода на экран сборы картины превысят 8 млн долларов, что сделает фильм самым успешным документальным проектом за последнее десятилетие.

Если прогноз подтвердится, «Мелания» войдет в тройку лидеров по сборам среди премьер этого года и обойдет новую ленту с Джейсоном Стэйтемом «Убежище». При этом мнения зрителей и кинокритиков резко разошлись. Эксперты на сайте Rotten Tomatoes поставили картине только 6%, а вот зрители оценили фильм крайне высоко – рейтинг составил 98%, что стало рекордом среди 10 главных премьер этих выходных.

Издание отмечает, что фильм и его рекламная кампания были нацелены преимущественно на консервативную аудиторию старшего возраста из южных штатов США. В день премьеры 72% зрителей были женщины старше 55 лет.

Режиссером картины выступил Бретт Ратнер. Сюжет фильма посвящен двадцати дням жизни Мелании Трамп накануне инаугурации президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие киносети ЮАР не включили документальный фильм о жизни Мелании Трамп в свой репертуар. Фильм не будет показан в кинотеатрах страны.

