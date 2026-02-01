Шойгу заявил о провале попыток Запада рассорить Россию и Китай

Tекст: Ольга Иванова

Запад пытается внести разлад в стратегическое партнерство России и Китая, однако эти попытки обречены на провал, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает ТАСС. По итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И, Шойгу подчеркнул: «Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить, Москва и Пекин не станут сидеть сложа руки и терпеть ангажированные инсинуации».

Шойгу также прокомментировал подход западных стран к международной политике, отметив, что Запад часто использует образ угрозы со стороны России и Китая для оправдания собственных решений и действий. По его словам, встреча с Ван И была весьма своевременной на фоне подобных тенденций.

По итогам переговоров Шойгу заверил, что Россия и Китай планируют совместно принимать необходимые меры для обеспечения глобальной и региональной стабильности, а также для защиты международного права на основе системы ООН. Он подчеркнул, что обе страны будут действовать «плечом к плечу» по этим вопросам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что высокая эффективность сотрудничества между Россией и Китаем обусловлена прочными доверительными отношениями на государственном уровне.