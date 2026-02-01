  • Новость часаСредства ПВО за пять часов уничтожили над регионами России более 20 дронов ВСУ
    1 февраля 2026, 18:45 • Новости дня

    WSJ: США усилили ПВО на Ближнем Востоке из-за Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные укрепляют системы ПВО и ПРО на Ближнем Востоке, включая развертывание комплексов Patriot и THAAD, чтобы обезопасить союзников и собственные базы от возможного удара Ирана, пишет газета The Wall Street Journal.

    Соединенные Штаты усиливают системы противовоздушной обороны на Ближнем Востоке из-за опасений возможного ответа Ирана, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal. По данным издания, такие меры принимаются на случай, если президент США Дональд Трамп прикажет нанести по Ирану «решительный удар», что может вызвать «пропорциональный ответ» со стороны Тегерана. В первую очередь речь идет о защите Израиля, союзников США и американских военных, находящихся в регионе.

    Пентагон уже приступил к развертыванию дополнительных комплексов противоракетной обороны THAAD, а также батарей Patriot на базах с американским контингентом. По информации The Wall Street Journal, эти приготовления могут означать, что нанесение ударов по Ирану в ближайшее время маловероятно.

    Тем не менее, источники издания в американской администрации отмечают, что «американские военные могли бы нанести ограниченные удары по Ирану, если бы президент отдал приказ об атаке сегодня». Белый дом пока не раскрывает, будет ли использовать силу против Ирана и каким образом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности нанести «шокирующий удар» в случае атаки со стороны США. Трамп с 27 января грозит Ирану «прекрасной армадой». WSJ узнала, что Пентагон и Белый дом представили планы атаки против Ирана.


    1 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Парламент Ирана признал вооруженные силы стран – членов Евросоюза террористическими организациями, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Такое решение стало ответом на объявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией со стороны ЕС, передает РИА «Новости».

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил: «Согласно статье 7 закона «Об ответных действиях», в ответ на объявление КСИР террористической организацией вооруженные силы европейских стран считаются террористическими группировками, и последствия этих действий будут лежать на ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    В иранских СМИ ранее распространилась информация о якобы убийстве командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алирезы Тангсири, однако эти сведения опровергнуты агентством Tasnim.

    31 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Аракчи пообещал «шокирующий удар» в ответ на атаку США

    Глава МИД Ирана Аракчи пообещал «шокирующий удар» в ответ на атаку США

    Аракчи пообещал «шокирующий удар» в ответ на атаку США
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран заявил о готовности нанести «шокирующий удар» в случае атаки со стороны США, подчеркнув, что обладает достаточной мощью для самообороны, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

    Иран внимательно отслеживает разведданные и принимает необходимые меры безопасности в связи с действиями США, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул, что республика готова к любому развитию событий и способна самостоятельно защитить себя, заявив: «У нас есть возможность защитить себя, нам никто не нужен».

    Аракчи предупредил, что в случае нападения на страну ответ Тегерана будет «шокирующим, жестким и очень сильным». Его слова привел телеканал CNN Turk.

    Заявления главы МИД прозвучали на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана. Трамп выразил надежду на то, что Тегеран согласится на переговоры и подпишет сделку, предусматривающую полный отказ от ядерного оружия.

    По словам Аракчи, иранские службы внимательно следят за ситуацией, чтобы принять меры на случай возможного нападения. Официальный Тегеран дает понять, что не намерен уступать давлению и готов к силовому противостоянию.

    Ранее патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon замечен над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов вблизи иранской границы.

    Пентагон и Белый дом разработали совместные планы военной атаки против Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что страна не приемлет войны, но готова к жесткому ответу на агрессию.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    30 января 2026, 10:42 • Новости дня
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    @ Thomas Traasdahl/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение Евросоюза о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций стало признанием недостаточности американских мер давления на Тегеран, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. По его мнению, ЕС впервые опередил США в давлении на Иран.

    Как пишет Politico со ссылкой на интервью главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, «это решение опиралось на осознание того, что давления, оказанного на Иран президентом США Дональдом Трампом, было недостаточно, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров», передает РИА «Новости».

    Цахкна подчеркнул, что Евросоюз впервые продемонстрировал инициативу в этом вопросе. Он добавил: «Наконец-то Европа тоже что-то сделала», отметив важность консолидации западных усилий по оказанию давления на Иран для снижения напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран ЕС союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру.

    В пятницу Times сообщило, что правительство Великобритании намерено подготовить законопроект о признании иранского Корпуса стражей исламской революции запрещенной организацией.

    1 февраля 2026, 00:01 • Новости дня
    Трамп высказался о продолжении переговоров с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его администрация не делилась планами в отношении Ирана с союзниками в Персидском заливе, потому что не может этого сделать.

    «Мы не можем им рассказать о плане. План состоит в том, что Иран ведёт с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, в противном случае, увидим, что произойдёт», – цитирует агентство Anadolu Трампа в эфире Fox News.

    Позже Трамп заявил, что Вашингтон располагает «большим флотом», движущимся в сторону региона, и наращивание сил превышает те, что были развернуты перед военной операцией США в Венесуэле.

    Американский лидер признал, что переговоры с Тегераном продолжаются, но заявил, что их исход остаётся неопределённым.

    «В прошлый раз, когда мы вели переговоры, нам пришлось лишить их ядерного оружия, но это не сработало. Потом мы решили проблему другим способом, и посмотрим, что будет», – сказал он.

    Трамп имел в виду удары США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года, которые, по его словам, «уничтожили» ядерный потенциал Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности нанести «шокирующий удар» в случае атаки со стороны США. Трамп с 27 января грозит Ирану «прекрасной армадой». WSJ узнала, что Пентагон и Белый дом представили планы атаки против Ирана.

    31 января 2026, 21:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что США скрыли план по Ирану от союзников

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о нежелании делиться планами по Ирану с союзниками в регионе, отметив важность конфиденциальности.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США не раскрывают союзникам в Персидском заливе детали стратегии по отношению к Ирану, передает ТАСС.

    В интервью телеканалу Fox News журналистке Джеки Хайнрик, Трамп отметил: «Если бы мы рассказали им план, то это было бы так же плохо, как рассказать его вам или даже хуже».

    Трамп подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на переговоры с Ираном и надеется на положительный результат. По его словам, основная цель американской стратегии – инициировать переговоры и оценить, чего удастся достичь.

    «У нас есть большой флот, направляющийся туда, он больше, чем был и, собственно, все еще есть в Венесуэле», – заявил президент США.

    Трамп сообщил, что США продолжают усиливать военное присутствие в регионе, однако основной акцент делается на дипломатическом диалоге.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности нанести «шокирующий удар» в случае атаки со стороны США.

    Пентагон и Белый дом разработали совместные планы военной атаки против Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Иран будет сражаться против агрессии США.

    31 января 2026, 10:19 • Новости дня
    WSJ: Пентагон и Белый дом представили планы атаки против Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон и Белый дом представили разработанные совместно планы военной атаки против Ирана, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

    Пентагон и Белый дом представили совместно разработанные планы возможной атаки против Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материал газеты Wall Street Journal. В статье говорится: «Предоставили информацию о возможных вариантах атаки (против Ирана – ред.), разработанных совместно Белым домом и Пентагоном».

    Среди рассмотренных сценариев выделяется так называемый «большой план», предусматривающий удары по государственным учреждениям и объектам Корпуса стражей исламской революции в рамках масштабной бомбардировочной кампании. Наряду с этим, обсуждаются и более ограниченные варианты – удары по символическим целям, что позволит наращивать интенсивность атак, если Иран откажется идти на соглашение.

    Несмотря на разработку данных сценариев, США пока не раскрывают свои стратегические цели и намерены держать детали в секрете. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» движется в сторону Ирана, выразив надежду на переговоры и достижение сделки, предполагающей полный отказ Тегерана от ядерного оружия.

    Трамп напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот», отметив, что «следующая атака будет ещё хуже» и призвав «не дать этому случиться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США перебросили свои самолеты с баз в Германии на Ближний Восток.

    США перевели эмиров запрещенной в России группировки «Исламское государство» из Сирии в Ирак.

    США нарастили свою военную группировку у Ирана перед возможным ударом.

    30 января 2026, 10:29 • Новости дня
    Иран заявил о готовности к войне с американской армадой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти объявили о принятии на вооружение новейших беспилотников и подготовке к обороне на фоне угроз со стороны Вашингтона.

    Тегеран намерен защищать страну от любых атак, несмотря на продолжающиеся дипломатические попытки избежать эскалации конфликта, пишет Al Jazeera.

    Представитель иранского МИД Исмаил Багаи подтвердил, что глава ведомства Аббас Арагчи отправится в Турцию для проведения важных переговоров.

    Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об отправке к берегам Ирана «армады» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

    В ответ иранская армия отчиталась о получении 1000 новых стратегических дронов, включая аппараты-камикадзе, а также разведывательные и боевые беспилотники.

    Член иранской переговорной группы Казем Гарибабади обозначил жесткую позицию властей.

    «Приоритет Тегерана в настоящее время – не вести переговоры с США, а иметь 200-процентную готовность защищать нашу страну», – указал он.

    Также Гарибабади отметил, что обмен сообщениями с Вашингтоном продолжается через посредников, но Иран учитывает опыт прошлых атак.

    Правительство также начало подготовку гражданской инфраструктуры к возможному конфликту, разрешив ввоз запасов продовольствия в приграничные районы. Мэрия столицы анонсировала строительство подземных укрытий, однако признала, что на реализацию этого проекта потребуются годы.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану.

    США направили истребители F-15E на Ближний Восток, также в регион направилась американская авианосная ударная группа.

    30 января 2026, 01:51 • Новости дня
    США не распространили на Россию ослабление санкций против Венесуэлы по нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой, сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру минфина США.

    В тексте генеральной лицензии уточняется, что разрешение на добычу, экспорт, покупку и продажу венесуэльской нефти действует для юридических лиц, зарегистрированных в Соединенных Штатах, передает РИА «Новости».

    Разрешение не распространяется, в частности, на «лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству» России, Ирана, КНДР и Кубы, передает ТАСС.

    Прямой или косвенный контроль компаний из КНР также ведет к запрету на участие в операциях с нефтью Венесуэлы, даже если такие компании располагаются на территории США или самой Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.

    30 января 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин встретился с секретарем Совбеза Ирана в Кремле

    Путин встретился с секретарем Совбеза Ирана Лариджани в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился в пятницу в Кремле с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Приезд Лариджани в Москву не анонсировался заранее.

    Ранее Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Путиным 16 января сообщил о шагах по стабилизации обстановки в стране и подтвердил курс на развитие сотрудничества между государствами.

    30 января 2026, 16:05 • Новости дня
    Иран согласился возобновить переговоры с США по ядерной программе

    Аракчи: Иран согласен возобновить переговоры с США по ядерной программе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о согласии на возобновление переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы.

    На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом он подчеркнул, что Иран не примет навязанных и диктуемых подходов, передает ТАСС.

    «Подчеркивая свое неприятие любой навязанной и диктуемой политики, Иран заявляет о своей готовности участвовать в содержательных, рациональных и справедливых дипломатических процессах», – заявил Аракчи.

    По его словам, Тегеран готов восстановить доверие и вести диалог исключительно «на основе взаимного уважения».

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала.

    30 января 2026, 12:27 • Новости дня
    Небензя дал совет США по ситуации с Ираном в виде поговорки

    Небензя призвал США «семь раз отмерить и ни разу не отрезать» в вопросе Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал США «семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать» в вопросе возможных действий против Ирана.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал ситуацию вокруг возможных действий США против Ирана, передает «Россия-24».

    Дипломат посоветовал Вашингтону проявить осторожность: «Мы все советуем американцам семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать».

    По словам Небензи, ситуация вокруг Ирана остаётся напряжённой, и возможность нанесения удара не исключена. При этом дипломат подчеркнул, что Тегеран сейчас куда лучше подготовлен к возможной эскалации, чем был летом 2025 года.

    Небензя призвал западные страны снизить градус истерии вокруг Ирана.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.

    Кремль призвал воздержаться от применения силы против Тегерана.

    30 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Трамп: Движущаяся к Ирану армада США больше той, что была у берегов Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в сторону Ирана направляется «крупная армада».

    По словам американского лидера, эта флотилия даже больше той, что находилась у берегов Венесуэлы, передает РИА «Новости».

    «В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия, называйте как хотите, даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы», – сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

    В среду глава Белого дома заявлял, что «армада США» движется в сторону Ирана.

    Ранее США допустили возможность превентивной операции против Ирана.

    30 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Президент Ирана пообещал ответить на любую агрессию решительно

    Пезешкиан предупредил о немедленном ответе на нападение на Иран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что страна не приемлет войны, но готова к жесткому ответу на агрессию против государства.

    Как заявил Пезешкиан, любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что «мы никоим образом не приемлем войну, однако любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ».

    Ранее Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили военные самолеты с баз в Германии на Ближний Восток.

    США перебросили эмиров запрещенного в России «Исламского государства» из Сирии в Ирак.

    США нарастили военную группировку у Ирана перед возможным ударом.

    30 января 2026, 10:57 • Новости дня
    Daily Telegraph сообщил о прибытии «ядерного нюхача» США в Британию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет ВВС США, который используется для обнаружения в воздухе радиоактивных частиц, прибыл на британскую авиабазу в графстве Саффолк на фоне растущей напряженности с Ираном, сообщает издание Daily Telegraph.

    Самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, совершил посадку на авиабазе британских ВВС Милденхолл в графстве Саффолк, передает РИА «Новости».

    Daily Telegraph отмечает, что этот самолет, прозванный «ядерный нюхач», прибыл на фоне растущей напряженности между США и Ираном.

    Издание связывает прибытие самолета с предположениями о возможных ударах США по иранским объектам, однако источник в оборонном ведомстве подчеркнул, что его присутствие не всегда означает немедленные военные действия. Причина последнего прибытия WC-135R в Британию пока не раскрыта.

    В материале напоминается, что в июне 2025 года США уже наносили удары по иранским ядерным объектам и тогда аналогичный самолет был переброшен на Ближний Восток за несколько дней до атак. По словам источника издания, WC-135R регулярно выполняет миссии по всему миру по поручению ООН, наблюдая за соблюдением договоров об испытаниях ядерного оружия. Ранее самолет собирал пробы воздуха в различных регионах, включая Индийский океан, Средиземное море и полярные области.

    Дипломатические источники в Европе сообщили Telegraph, что пока неясно, нанесут ли США удар по Ирану, но не исключили такую возможность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили военные самолеты с баз в Германии на Ближний Восток.

    США перевели часть эмиров «Исламского государства» (организация запрещена в России) из Сирии в Ирак.

    США нарастили военную группировку у границ Ирана на фоне обсуждения возможного удара.

    31 января 2026, 16:39 • Новости дня
    В Иране опровергли слухи об убийстве главы ВМС КСИР

    Tasnim опровергло слухи об убийстве главы ВМС КСИР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В иранских СМИ ранее распространилась информация о якобы убийстве командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алирезы Тангсири, однако эти сведения опровергнуты агентством Tasnim.

    Сообщения об убийстве командующего военно-морскими силами КСИР генерала Алирезы Тангсири не соответствуют действительности, передает РИА «Новости»  со ссылкой на агентство Tasnim.

    В публикации отмечается: «Ряд Telegram-каналов опубликовал несколько часов назад слухи об убийстве командующего ВМС КСИР генерала Тангсири. Как выяснило у осведомленного источника агентство Tasnim, эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности».

    Заявление появилось на фоне информации о взрыве в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, которую распространили иранские СМИ. В результате инцидента был нанесен ущерб ряду жилых зданий и нескольким автомобилям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    Военно-морские силы КСИР ранее задержали в Персидском заливе судно с 350 тыс. литров контрабандного топлива. А летом КСИР выявил группу агентов, сотрудничавших с израильской разведкой.


