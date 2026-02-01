WSJ: США усилили ПВО на Ближнем Востоке из-за Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Соединенные Штаты усиливают системы противовоздушной обороны на Ближнем Востоке из-за опасений возможного ответа Ирана, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal. По данным издания, такие меры принимаются на случай, если президент США Дональд Трамп прикажет нанести по Ирану «решительный удар», что может вызвать «пропорциональный ответ» со стороны Тегерана. В первую очередь речь идет о защите Израиля, союзников США и американских военных, находящихся в регионе.

Пентагон уже приступил к развертыванию дополнительных комплексов противоракетной обороны THAAD, а также батарей Patriot на базах с американским контингентом. По информации The Wall Street Journal, эти приготовления могут означать, что нанесение ударов по Ирану в ближайшее время маловероятно.

Тем не менее, источники издания в американской администрации отмечают, что «американские военные могли бы нанести ограниченные удары по Ирану, если бы президент отдал приказ об атаке сегодня». Белый дом пока не раскрывает, будет ли использовать силу против Ирана и каким образом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности нанести «шокирующий удар» в случае атаки со стороны США. Трамп с 27 января грозит Ирану «прекрасной армадой». WSJ узнала, что Пентагон и Белый дом представили планы атаки против Ирана.



