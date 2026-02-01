Шойгу сообщил о продолжении диалога Путина и Си Цзиньпина

Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы

Tекст: Дарья Григоренко

«Китай приветствуется, они смогут заключить отличную сделку по нефти», – отметил Трамп во время беседы с журналистами на борту самолета Air Force One. Он добавил, что США сотрудничают с Индией по соглашению о покупке венесуэльской нефти: «Мы уже заключили сделку, саму концепцию сделки», передает Bloomberg.

По словам Трампа, Индия будет приобретать нефть у Венесуэлы вместо Ирана.

Ранее на этой неделе временный президент Венесуэлы подписал исторические изменения в национальной нефтяной политике страны. Теперь иностранные компании смогут получать большую долю собственности и платить меньшие налоги, а спустя менее месяца после захвата Николаса Мадуро американскими силами Минфин США выдал генеральную лицензию, расширяющую возможности американских компаний экспортировать, продавать и перерабатывать нефть из Венесуэлы.

В результате этих изменений США в ближайшее время могут стать крупнейшим импортером венесуэльской нефти за последний год. Администрация Трампа добивается контроля над энергетическим сектором страны и призывает инвестировать 100 млрд долларов в восстановление нефтяной инфраструктуры.

Поставки нефти из Венесуэлы в Китай упали с 400 тыс. баррелей в сутки до нуля в январе из-за ужесточения контроля со стороны американского флота над нелегальными перевозками нефти танкерами, ранее направлявшимися в Китай. Большая часть венесуэльской нефти, поступающей в США, принадлежит компании Chevron, имеющей лицензию на сделки с санкционной нефтью, а около 20% поставляют трейдеры Trafigura и Vitol, привлеченные для реализации до 50 млн баррелей, часть из которых ранее была предназначена для Китая.

Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру Минфина США, сообщило, что смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.