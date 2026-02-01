  • Новость часаЭксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах
    1 февраля 2026, 17:57 • Новости дня

    Полиция Ленобласти применила оружие для остановки машины с подростками

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники ГИБДД Ленинградской области применили табельное оружие, чтобы остановить автомобиль, за рулем которого находился 13-летний подросток, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

    Инцидент произошел вечером в субботу на Центральной улице деревни Курполо Подпорожского района. Автомобиль «Лада Веста» не остановился по требованию полиции, несмотря на световые и звуковые сигналы, а водитель, заметив патруль, попытался скрыться, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе регионального главка МВД сообщили: «После предупредительного выстрела в воздух и нескольких прицельных попаданий по автомобилю у дома 10 по улице Никольской в деревне Согиницы лихач был остановлен. За рулем кроссовера оказался 13-летний подросток, который взял автомобиль без спроса у своих родителей».

    В результате стрельбы пострадал 16-летний пассажир легковушки, он доставлен в больницу. Водителя-подростка передали родителям, его поставят на профилактический учет, а родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

    В МВД подчеркнули, что сотрудники полиции действовали строго в рамках закона и будут поощрены руководством главка.

    1 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ударные беспилотники БМ-70 с системой спутникового управления нанесли точечные удары по аэродрому украинских войск в районе Миргорода Полтавской области.

    В Telegram-канале «Северный ветер» уточнили, что «инновационные дроны БМ-70 на спутниковом управлении работают в тылу врага».

    «Наши расчеты ударных БпЛА навели шороху на вражеском аэродроме в районе Полтавской области. Точными ударами уничтожены РЛС П-18, а также самолеты F-16 и Су-27 противника», – говорится в сообщении.

    В субботу военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.

    Во вторник министр обороны Украины Михаил Федоров заявил об использовании Россией дронов с системой Starlink.


    31 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» в зоне спецоперации.

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщает «Комсомольская правда».

    По словам журналиста, к 2024 году танки без дополнительной защиты стали легкой мишенью для дронов, поэтому бойцы с обеих сторон вынуждены модернизировать технику с помощью подручных средств.

    Стешин рассказал, что российские военные накрывают бронемашины экранами из транспортерной ленты, сосновых бревен, горбыля и металлических сеток. В результате, как пишет журналист, «на выходе получался эталонный «шушпанцер» – уродливая, но эффективная самодельная бронетехника, предназначенная для защиты от беспилотников.

    Сам военкор впервые увидел такую машину под Марьинкой в ДНР в конце марта 2024 года.

    «Я, например, при первой встрече с «шушпанцером» испытал натуральный культурный шок… Мимо нас по дороге промчалось нечто гигантское и бесформенное», – вспоминает военкор

    Военные объяснили Стешину, что конструкция основана на обычном МТЛБ, который был покрыт экранами и металлическими решетками – так называемыми «мангалами». Журналист также узнал, что этот «шушпанцер» выдержал уже десятки попаданий дронов, но продолжал выполнять боевые задачи.

    Позже Стешин вновь встретил необычную бронемашину, когда та вывозила с линии фронта раненого бойца. По его словам, не возникало сомнений, что, несмотря на свой внешний вид, техника быстро доставит пострадавшего к медикам и вновь отправится к передовой.

    В преддверии Дня инженерных войск Минобороны получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    31 января 2026, 20:47 • Новости дня
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    @ Maciej Luczniewski/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал об операции морпехов 61-й бригады Северного флота, которые смогли угнать два американских бронеавтомобиля Humvee в тылу противника.

    Подробности дерзкой операции морпехов 61-й бригады Северного флота рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

    По его словам, российские военные не только захватили два американских бронеавтомобиля Humvee, но и успешно использовали их для рейда в тыл противника.

    Ранее сообщалось о захвате одного «Хамви», однако стало известно, что морпехи угнали сразу две машины Вооружённых сил Украины. В ходе операции они уничтожили группу противника и вывезли трофейную технику на свою территорию.

    Один из участников операции рассказал, что командир группы лично сел за руль первой машины, а ему было приказано вести вторую.

    «Командир, у меня прав нет. Но долго думать времени не было, сели да поехали», – приводит слова бойца журналист.

    Александр Коц отмечает, что военные переоделись в украинскую форму и использовали трофейные бронемашины для сбора разведданных, проникнув на ту сторону передовой в районе Доброполья. По его словам, благодаря этому рейду удалось получить ценные сведения о расположении противника.

    Военкор Александр Сладков рассказал о подвиге танкистов Пятой бригады 51-й армии ВС России, которые угнали танк ВСУ, мешавший прорыву на Курахово.

    1 февраля 2026, 03:40 • Новости дня
    Трамп призвал к аресту Обамы по обвинению в попытке госпереворота
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Дональд Трамп обвинил Обаму в попытке совершить «государственный переворот» во время выборов 2016 года и призвал к его аресту в своем посте в социальной сети Truth в четверг, 29 января.

    «Директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала сотни ошеломляющих документов по делу Russiagate (Рашагейт – разоблачительный кейс по аналогии с Уотергейтским скандалом, завершившимся отставкой президента США Ричарда Никсона – прим. ВЗГЛЯД). Они доказывают, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ изготовить ложные разведданные о президенте Трампе и активно «сотрудничал с врагом», чтобы подорвать доверие американцев к нашей демократии и убедительной победе президента Трампа в 2016 году», –  пишет  American Conservative.

    Как пишет Трамп в своём посте на тему, это было «попыткой государственного переворота, предпринятой Бараком Хуссейном Обамой и его приспешниками».

    «И пришло время людям заплатить за это. Арестуйте Обаму Сейчас же!» – восклицает нынешний глава Белого дома.

    В последние дни администрация Трампа расследует поведение своих оппонентов на прошлых выборах. Призыв арестовать Обаму поступил всего через день после того, как ФБР выписало ордер на изъятие документов из избирательного штаба округа Фултон близ Атланты, связанных с выборами 2020 года, отмечает журнал.

    Призыв к аресту примечателен участием в расследовании вопроса ряда высокопоставленных чиновников президентской администрации, включая Габбард и замдиректора ФБР Эндрю Бейли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор ФБР Кэш Патель обнаружил  опровергнутое досье о «русском следе» в мешках для уничтожения в одной из закрытых комнат бюро.

    Директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Трампу на выборах. Габбард назвала действия администрации Барака Обамы по «сфальсифицированным» данным о «русском следе» госпереворотом и заговором против Трампа, который назвал скандал с «вмешательством» России в выборы крупнейшим в истории США.

    31 января 2026, 21:21 • Новости дня
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме

    Tекст: Мария Иванова

    Ледяной дождь и обледенение линий электропередачи стали причиной масштабных отключений электроэнергии в семи областях, заявил первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Предварительную причину масштабной аварии в энергосистеме Украины озвучил первый вице-премьер и министр энергетики страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

    По его словам , внешнее вмешательство или кибератака не подтвердились. Министр заявил: «Аария произошла из-за обледенения линий и оборудования».

    Шмыгаль сообщил, что сначала произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом, после чего последовали каскадные отключения в семи областях. Особо тяжелая ситуация, по его словам, сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области.

    Министр заверил, что ремонтные работы будут продолжаться и ночью, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и тепла. Он добавил, что электроснабжение уже удалось вернуть во всех затронутых регионах.

    Украинские эксперты ранее отмечали, что стабилизация работы атомных станций и всей энергосистемы может занять до полутора суток. По их данным, дефицит электроэнергии в момент аварии превышал 7 ГВт.

    Экономист Иван Лизан заявил, что энергетическая система Украины существенно ослаблена Россией и не имеет запаса прочности.

    Украинские власти ранее назвали причинами масштабной аварии в энергосистеме страны сильные морозы и обледенение.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней».

    31 января 2026, 20:35 • Новости дня
    Дмитриев оценил встречу с делегацией США

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча с американской делегацией, занимающейся урегулированием украинского кризиса, прошла в конструктивном ключе, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Встреча с делегацией из США, которая занимается вопросами урегулирования ситуации на Украине, прошла в конструктивном ключе, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев отметил, что обсуждение было продуктивным и охватило вопросы как миротворчества, так и американо-российской экономической рабочей группы.

    Ранее Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым по Украине продуктивными.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев встретился с представителями США в Майами.

    1 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Блокировка БПЛА с незарегистрированными терминалами Starlink на Украине осложнит выполнение задач как ВСУ, так и ВС России. Москве придется направить большие ресурсы на цифровой взлом этой системы, считает военный эксперт Василий Кашин. Ранее в SpaceX сообщили о контрмерах против использования Россией Starlink.

    «Одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ – это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 км/ч. Это затруднит размещение терминала на беспилотниках», – пояснил военный эксперт Василий Кашин.

    «Вторая мера дополняет первую: создание «белого списка» находящихся на территории Украины модемов Starlink. Все остальные будут автоматически блокироваться. Разумеется, это затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где используются незарегистрированные терминалы, купленные на деньги волонтеров или спонсоров», – продолжил он.

    «Допускаю, что обе этих меры технически реализуемы. Они создадут неудобства украинским гражданским пользователям и военным, но они повлекут осложнения и для российских сил. У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в «белый список», – полагает собеседник.

    Ранее советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования Россией терминалов Starlink для ударов дронами в зоне СВО. Он уточнил в своем Telegram-канале, что это коснулось также украинских пользователей.

    «Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется осуществить дополнительные меры», – написал гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Сообщения о том, что российские войска пользуются Starlink, появились еще в 2023 году. По сообщениям ряда СМИ, поставки в Россию идут из ОАЭ. Терминалы перед ввозом регистрируют на иностранные компании, после чего активируют аккаунт на любое имя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России используют эту систему связи и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию.

    31 января 2026, 21:55 • Новости дня
    Гладков обратил внимание на поведение птиц во время ракетной опасности

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео массового скопления птиц над городом в момент ракетной тревоги.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился в Telegram-канале наблюдением за необычным поведением птиц во время ракетной тревоги.

    Он опубликовал видео того, как огромные стаи птиц кружат над городом в момент включения сирены. По словам Гладкова, «ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности».

    На опубликованных кадрах запечатлены тысячи птиц, совершающих скоординированные и стремительные маневры прямо под звук сирены. Птицы образуют в небе динамичные и постоянно меняющиеся фигуры, создавая необычное и завораживающее зрелище.

    В субботу Гладков объявил угрозу ракетного обстрела для жителей Белгорода, а также Белгородского и Шебекинского округов.

    Ранее силы ПВО сбили девять беспилотников над Белгородской областью.

    1 февраля 2026, 13:16 • Новости дня
    Маск сообщил об эффективных мерах SpaceX против доступа России к Starlink
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что предпринятые меры по ограничению несанкционированного использования системы спутникового интернета Starlink на территории России оказались эффективными.

    «Похоже, шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте знать, если нужно сделать больше», – отметил он, пишет «Коммерсантъ».

    Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники БМ-70 с системой спутникового управления нанесли точечные удары по аэродрому украинских войск в районе Миргорода Полтавской области.

    В субботу военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.

    Во вторник министр обороны Украины Михаил Федоров заявил об использовании Россией дронов с системой Starlink.

    31 января 2026, 23:03 • Новости дня
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    В арсенале ВСУ – порядка 46 тыс. сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), численного которых превышает половину состава Вооруженных сил Британии, сообщил представитель российских силовых структур.

    «Армия «людоловов» Зеленского насчитывает около 46 тыс. военнослужащих. Это половина численного состава Вооруженных сил Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что Киев использует почти 50 тыс. сотрудников ТЦК для насильственной мобилизации даже больных людей с хроническими заболеваниями. Однако это не гарантирует того, что мобилизованные через ТЦК отправятся на фронт.

    ПО данным источника, на фронт попадает четверть от общего числа мобилизованных ТЦК, остальные списываются по здоровью, стоит только попасть в бригады после учебки.

    «Однако военнослужащие из бригад, подготовленных за границей, независимо от состояния здоровья в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил  об оголенном участке фронта на Украине из-за дезертирства в рядах ВСУ. Газета Wall Street Journal сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней из-за нехватки личного состава. Украинские офицеры массово дезертировали перед отправкой на Украину из Британии.

    31 января 2026, 18:54 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    @ Francis Chung/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры на встрече в Брюсселе согласовали стратегию реагирования на потенциальные угрозы и давление со стороны американского президента Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Источники NYT сообщили , что бидеры стран Евросоюза на рабочем ужине в Брюсселе составили план по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В документе предлагается сохранять спокойствие при провокациях со стороны Трампа, а также угрожать введением ответных пошлин в случае необходимости.

    План также предусматривает работу по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов, которые были названы ненадежным союзником. Предложения включают продолжение диалога с США, быстрые меры по уменьшению экономического влияния Вашингтона, а также демонстрацию готовности к ответу для завоевания уважения президента Трампа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за сохранение диалога с Вашингтоном, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к оперативному сокращению экономической зависимости, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость продемонстрировать Трампу способность Европы к самоотверженной защите собственных интересов.

    Газета The New York Times охарактеризовала этот план как «относительно смелый, но все еще довольно абстрактный», подчеркнув, что европейские лидеры усилили риторику в адрес Трампа, однако пока пытаются подкрепить заявления реальными действиями.

    СМИ писали, что европейские лидеры используют специальный групповой чат для обсуждения политики Дональда Трампа и укрепления личных связей.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.

    Также лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    1 февраля 2026, 07:55 • Новости дня
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Портал Strategic Culture Foundation в аналитическом материале назвал реальной угрозой Евросоюзу внутренние распри главы евродипломатии Каи Каллас и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    «Страны ЕС, следуя примеру Америки, создают бесчисленное множество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой арене», – пишет автор материала на портале Strategic Culture Foundation (SCF).

    В этом вопросе ЕС рабски следует политике Трампа о мире без правил, в то время как, по мнению тех же политиков и СМИ, Трамп, наряду с российским коллегой Владимиром Путиным, является самым большим врагом либеральных политиков ЕС.

    «Но внутри самого Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между фюрерин Урсулой фон дер Ляйен и ярым критиком России Каей Каллас испортились. Таким образом, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец блока, организации или страны», – указывает автор.

    По данным Politico, отношения фон дер Ляйен с Каллас ухудшились и стали сложнее, чем с предшествующим ей Жозепом Боррелем. При этом основная причина всему – конфликт из-за власти и влияния.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года Euractiv сообщал, что Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть. Между фон дер Ляйен и Каллас  вспыхнул личный конфликт из-за Мартина Зельмайера, которого считают одним из влиятельных чиновников ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, почему между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание.

    1 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Парламент Ирана признал вооруженные силы стран – членов Евросоюза террористическими организациями, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Такое решение стало ответом на объявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией со стороны ЕС, передает РИА «Новости».

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил: «Согласно статье 7 закона «Об ответных действиях», в ответ на объявление КСИР террористической организацией вооруженные силы европейских стран считаются террористическими группировками, и последствия этих действий будут лежать на ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    В иранских СМИ ранее распространилась информация о якобы убийстве командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алирезы Тангсири, однако эти сведения опровергнуты агентством Tasnim.

    31 января 2026, 20:12 • Новости дня
    Уиткофф: США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине
    @ REUTERS/Anton Vaganov

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Переговоры по урегулированию ситуации на Украине между российской и американской делегациями прошли в Майами. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что встреча с Кириллом Дмитриевым прошла продуктивно и конструктивно в рамках посреднических усилий Вашингтона по достижению мира на Украине, передает ТАСС.

    В переговорах со стороны США приняли участие министр финансов Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Уиткофф подчеркнул, что в состав американской делегации вошли представители экономического и политического блока администрации президента США, передает РИА «Новости».

    По словам Уиткоффа, Соединенные Штаты «воодушевлены» тем, что Россия работает над достижением мира на Украине, и выразили благодарность президенту США за его важную роль в поиске долгосрочного решения конфликта.

    Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев встретился с представителями США в Майами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

    1 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    @ Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти обратились к Евросоюзу за беспрецедентной суммой поддержки, которая во много раз превышает ежегодные государственные расходы страны, подсчитали СМИ.

    Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о беспрецедентной финансовой поддержке в объеме 1,5 трлн долларов, сообщает РИА «Новости». Эта сумма превышает годовые расходы украинского бюджета в 14 раз, следует из расчетов агентства на основе данных Минфина Украины.

    Бюджет Украины на 2026 год предусматривает расходы в 4,83 трлн гривен, что эквивалентно 108,05 млрд долларов по расчетному курсу 44,7 гривны за доллар. Такая поддержка со стороны Евросоюза позволила бы Киеву покрывать все бюджетные расходы более чем на десять лет вперед.

    Эксперты подчеркивают, что объем запрошенных средств является рекордным для международной финансовой помощи и может стать самым крупным единовременным траншем в истории отношений Украины и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза передало лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, включающими сумму 1,5 трлн долларов.

    Евросоюз с февраля 2022 года по декабрь 2025 года направил на Украину 103,29 млрд евро для финансовой, бюджетной и гуманитарной поддержки.

