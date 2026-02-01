В Кировской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел 1 февраля 2026 года в 15:50. По предварительным данным, всего сошел с рельсов 21 вагон. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в Telegram-канале железной дороги.

Сейчас движение на участке полностью остановлено. Представители компании предупредили, что из-за аварии будут задерживаться пассажирские поезда.

Ранее в РЖД сообщили, что сход 35 вагонов грузового поезда произошел на перегоне Гудачи – Гонжа в Амурской области, повреждена железнодорожная инфраструктура, пострадавших нет.

В декабре в Пензенской области после столкновения локомотива с грузовым составом 14 цистерн с дизельным топливом и мазутом сошли с рельсов.