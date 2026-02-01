В России изменились правила возврата технически сложных товаров

Tекст: Дарья Григоренко

Правила возврата некоторых технически сложных товаров в России изменились с 1 февраля. Теперь при возврате техники ненадлежащего качества покупатели могут рассчитывать на компенсацию разницы между суммой, уплаченной при покупке, и актуальной рыночной стоимостью аналогичного товара, учитывая износ и год выпуска устройства, передает РИА «Новости».

Сумма возврата ранее ограничивалась стоимостью, которую клиент заплатил при покупке товара, что зачастую не позволяло приобрести новый товар с сопоставимыми характеристиками из-за роста цен. Нововведение направлено на усиление защиты прав потребителей в таких ситуациях.

Согласно изменениям в закон «О защите прав потребителей», расчет компенсации теперь ведётся не только от цены покупки, но и на основании стоимости аналогичного товара с учетом его текущего состояния и года выпуска. Покупатель вправе получить эту разницу либо в момент добровольного возврата, либо после решения суда, если дело дошло до разбирательства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России с первого февраля проиндексируют пособия и выплаты на 5,6%, увеличится материнский капитал и введут новые правила возврата товаров.

В понедельник юрист и руководитель «Центра правопорядка в городе Москве и Московской области» Александр Хаминский рассказал, что с 1 февраля в России начнут действовать обновленные нормы возврата технически сложных товаров, покупатели смогут требовать возмещения разницы в цене.