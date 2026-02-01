Минэкономики Германии спрогнозировало спокойную зиму при низких запасах газа

Tекст: Ольга Иванова

Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что относительно низкий уровень заполнения подземных газохранилищ не вызывает опасений, передает ТАСС. По словам Райхе, ситуация с газовыми запасами находится под постоянным контролем, поскольку она отслеживается ежедневно. Министр подчеркнула, что поставки обеспечены возможностями импорта сжиженного природного газа.

Райхе выразила уверенность в том, что Германия хорошо переживет зиму. Она отметила, что наличие СПГ позволяет стране не беспокоиться о достаточном обеспечении топливом даже в условиях низкой заполненности хранилищ.

Заявление прозвучало во время визита министра в Саудовскую Аравию. Райхе также отметила, что Минэкономики продолжает внимательно следить за развитием ситуации на энергетическом рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе снизился до 59,9%.

Объем запасов газа в подземных хранилищах Европы на 31 декабря 2025 года оказался на 10,6 млрд кубометров меньше, чем годом ранее, и составил 63 млрд кубометров.



