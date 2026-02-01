Под Калининградом замерзший паром отрезал путь жителям Балтийской косы

Tекст: Дарья Григоренко

Глава региона в своем Telegram-канале отметил: «Из-за непогоды есть сложности с паромом с Балтийской косы до Балтийска. Всё вижу. На связи с МЧС, главой округа и местными жителями. Оперативно принимаем меры, но, скажу честно, ледовая обстановка непростая, и усугубляет ситуацию восточный ветер».

По его словам, администрация работает индивидуально с каждым, кто не смог уехать, обеспечивая проживание, питание и комфорт. Ближайший к переправе хостел «Водолаз» в Балтийске готов принять людей бесплатно.

На Балтийской косе есть все необходимое: магазины обеспечены продуктами, работает пекарня, есть отопление и электричество, а также бригада врачей от Балтийской больницы. Детский сад функционирует в обычном режиме, а школьники временно переведены на дистанционное обучение. Ситуация находится под личным контролем губернатора.

Администрация Балтийска уточняет, что толщина льда в районе переправы превышает 25 сантиметров, из-за чего транспортное сообщение затруднено. Специалисты на месте оценивают возможные способы восстановления сообщения, при этом на косе имеется необходимый запас продуктов и топлива, а электроснабжение не нарушено.

По данным Гидрометцентра Калининградской области, в регионе установились сильные морозы: днем температура воздуха опускается до -12...-15 °C, ночью ожидается до -18...-23 °C.

