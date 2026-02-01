Вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х зарегистрирована на Солнце

Tекст: Ольга Иванова

Вторая за 2026 год солнечная вспышка высшего класса X была зарегистрирована, передает РИА «Новости». Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила: «Пробило X уровень только что. На Солнце вспышка высшего класса».

В лаборатории сообщили, что вспышка на пике своей активности достигла значения Х1.04. Это событие стало уже вторым случаем вспышки такого класса на Солнце в текущем году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце утром первого февраля были зарегистрированы три вспышки предпоследнего класса мощности. Институт прикладной геофизики уточнил, что первая вспышка класса M1.7 произошла в 05.05 по московскому времени и длилась 20 минут. Вторая вспышка класса M1.0 была отмечена в 06.41 и продолжалась 19 минут. Третья вспышка, самой высокой мощности – M1.9, зафиксирована в 07.20 и длилась 27 минут.



