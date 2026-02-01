Financial Times: Стоимость рекламы на «Супербоуле» побила рекорд

Tекст: Ольга Иванова

Цены на рекламные слоты во время «Супербоула» в США достигли рекордных значений, отдельные компании заплатили за 30-секундные ролики свыше 10 млн долларов, передает Financial Times со ссылкой на Марка Маршалла, руководителя международного рекламного подразделения NBCUniversal, которая будет транслировать финал НФЛ. Это самый высокий показатель за всю историю трансляций, пишет РИА «Новости».

В этом году «Супербоул» пройдет 8 февраля в Калифорнии и остается главным спортивным событием Америки. По словам Маршалла, обычно средняя стоимость рекламы составляла 8 млн долларов, а еще в прошлом году это была максимальная цена. В 2025 году матч привлек рекордные 127,7 млн зрителей на всех платформах, и в этот раз ожидаются аналогичные цифры.

Все рекламные слоты были раскуплены уже до старта сезона НФЛ в сентябре 2025 года. Маршалл подчеркнул, что крупнейшие мировые бренды стремились попасть именно в эфир «Супербоула», что принесло NBCUniversal значительную выручку. Особенный интерес к этой рекламной площадке связан с уникальной аудиторией и высоким статусом события.

Кроме «Супербоула», в феврале NBC также покажет зимние Олимпийские игры и «Матч всех звезд НБА», поэтому в компании назвали этот месяц «легендарным». Все рекламные места для Олимпиады были проданы еще в начале года. Как отметил Маршалл, в условиях серьезного общественного настроя в США рекламодатели делают ставку на юмористический тон роликов, чтобы привлечь внимание зрителей.