Соцфонд проиндексировал выплаты ветеранам, инвалидам и семьям с детьми

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, с 1 февраля Социальный фонд России проиндексировал более 40 видов социальных и страховых выплат. Повышение составило 5,6% и коснулось миллионов граждан, получающих различные меры поддержки. Все выплаты были пересчитаны автоматически, дополнительного обращения в ведомство не требуется.

Как рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков, значительное увеличение коснулось ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, Героям России и Труда, гражданам с инвалидностью, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим. Теперь инвалиды будут получать от 3,5 до 6,2 тыс. рублей, участники Великой Отечественной войны – 6,6 тыс. рублей, Герои Труда – 76,5 тыс. рублей, а Герои России и СССР – более 103 тыс. рублей.

Семьи с детьми также получили индексацию: увеличились материнский капитал, выплаты при рождении и усыновлении ребенка, а также меры поддержки для жен мобилизованных участников спецоперации на Украине. Теперь материнский капитал на первого ребенка вырос почти до 729 тыс. рублей, а на второго превысил 963 тыс. рублей, доплата за второго ребенка достигла 234 тыс. рублей.

Увеличено пособие родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами: теперь выплата с февраля составляет 11 563 рубля, что стало уже вторым повышением с прошлого года.

В феврале проиндексировали и социальное страхование для работников с производственными травмами и профзаболеваниями. Максимальная единовременная выплата увеличилась до 163,6 тыс. рублей, сумма больничного может достигнуть 503 тыс. рублей, а ежемесячное пособие по утрате трудоспособности – 125,8 тыс. рублей.

Чирков подчеркнул: «Это не просто техническая корректировка выплат, а механизм социальной политики, направленный на поддержку граждан». Повышенные пособия поступят получателям по обычному графику с 3 февраля через банки и почту. Родители уже на этой неделе получат единые пособия за январь с учетом нового прожиточного минимума.

